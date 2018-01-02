Сеул предложил КНДР обсудить Олимпиаду в Пхенчхане 1 2.01.2018, 12:20

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Южная Корея надеется на участие северокорейских спортсменов в Играх-2018.

Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне в демилитаризованной зоне между двумя странами, чтобы обсудить возможность участия северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане, пишет bbc.com.

"Мы ожидаем, что Юг и Север смогут обсудить как вопрос участия в Олимпиаде в Пхнчхане, так и другие интересующие вопросы улучшения отношений", - сказал министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

По словам Чо Мен Гуна, участники переговоров могут встретиться в Пханмунджоме - деревне на границе двух стран.

В новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что Северная Корея, возможно, отправит свою команду на Зимние олимпийские игры в Пхенчане.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал заявление Ким Чен Ына и сказал, что Олимпиада - - хорошая возможность улучшить отношения с соседом.

Последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводились, по данным южнокорейских СМИ, в декабре 2015 года.

"Ядерная кнопка всегда под рукой"

КНДР и Южная Корея по-прежнему фактически находятся в состоянии войны, поскольку конфликт между Югом и Севером в 1950-1953 гг. завершился соглашением о прекращении огня, а не подписанием мирного договора.

В последние годы стороны неоднократно предпринимали попытки наладить мирный диалог (инициатива, в основном, исходила из Сеула), однако одним из препятствий была ядерная программа Пхеньяна.

В прошлом году КНДР подверглась жесткой критике и санкциям из-за ракетных испытаний. За минувший год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в Северной Корее создается все более мощное ракетное оружие.

Как заявил в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, ядерная кнопка постоянно находится у него под рукой, чтобы "США не смогли развязать войну".

При этом он подчеркнул, что использует ядерное оружие только в случае угрозы его стране и назвал КНДР "миролюбивой и ответственной ядерной державой".

Ким Чен Ын также дал понять, что отношения между Севером и Югом могут улучшиться в этом году в связи с предстоящей Олимпиадой.

"2018 год - это важный год, и для Севера и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит Зимние олимпийские игры", - заявил лидер КНДР, пообещав рассмотреть вопрос о направлении делегации на Игры в Пхенчхан.

Многие восприняли эти слова как заметное изменение тона после года агрессивной риторики со стороны КНДР.