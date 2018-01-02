Акунин опубликовал первую главу последнего романа о Фандорине 1 2.01.2018, 12:47

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Борис Акунин

Фото: afisha.ru

Новая книга о сыщике Эрасте Фандорине будет называться «Не прощаюсь», действие романа развернется в XX веке.

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) опубликовал на своей странице в Facebook первую главу последнего романа серии «Приключения Эраста Фандорина». По словам писателя, это новогодний подарок читателям серии, сообщает РБК.

Новая книга будет называться «Не прощаюсь» и выйдет только в феврале. Как сообщалось ранее, релиз запланирован на 8 февраля, в честь 20-ой годовщины публикации первой книги серии «Азазель» (вышла в 1998 году).

«Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — написал Акунин. В первой главе 24 страницы, в самой книге 416 страниц.

О том, что работа над последним романом серии закончена, Акунин сообщил в октябре 2017 года. «Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии «Приключения Эраста Фандорина», — написал тогда писатель в своем Facebook.

«Приключения Эраста Фандорина» — это серия исторических детективов, которые повествуют о сыщике Эрасте Фандорине, аристократе девятнадцатого века. В серии 14 книг, — последняя из них «Планета вода».

Три романа о Фандорине «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» были экранизированы в России. В мае 2015 года Акунин сообщил, что экранизацией произведений серии об Эрасте Фандорине будет заниматься британский телеканал, так как российские телеканалы «напрочь утратили интерес к дальнейшим экранизациям «Приключений Эраста Фандорина». С тех пор, однако, информации об экранизации фильма за границей не появлялось.