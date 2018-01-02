USA Today: Сегодняшняя Россия - это бледная версия коммунистического режима 7 2.01.2018, 12:37

3,121

Фото: Adam Berry, Getty Images

Американское издание жестко раскритиковало кремлевский режим.

Россию сегодня можно назвать термином, который употребил президент США Рональд Рейган по отношению к СССР в 1983 году – "империей" зла.

Об этом говорится в редакционной статье издания USA Today, (перевод - "Апостроф").

"История сейчас повторяет сама себя. Сегодняшняя Россия - это бледная версия коммунистического режима, которая окончательно растворилась в 1991 году. Но президент России Владимир Путин, сильно озлобленный этим крахом, склонен вернуть эту минувшую славу", - пишет редакция издания.

Внешняя политика РФ, пишет издание, направлена на создание международного хаоса. Издание приводит следующие примеры.

"Россия вторглась в соседние Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году, где продолжаются военные действия и погибли 10 000 человек. Ее незаконная аннексия Крыма была первой попыткой изменить европейские границы силой после Второй мировой войны. Российские военные, отправленные в Сирию, укрепили режим Башара Асада и совершили зверства, бомбили конвой гуманитарной помощи ООН и больницы", - подчеркивает издание.

" ЦРУ, ФБР и АНБ пришли к выводу о том, что Путин приказал начать кибер- и пропагандистскую атаку с целью повлиять на президентские выборы в 2016 году в США и подорвать общественную веру в американский демократический процесс. Российские "тролли" публиковали ложные истории на Facebook, которые охватили 140 миллионов американцев, а российские хакеры украли тысячи писем от лидеров Демократической партии. С тех пор подобные атаки прошли в Германии, Франции и Нидерландах", - обращает внимание редакция.

"Другой вид российской агрессии заключается в продаже оружия талибам в Афганистане и нефти Северной Корее. Кремль также предоставляет убежище ряду киберпреступников, отправляет истребители, которые преследуют военные самолеты США в Сирии и самолеты НАТО над Прибалтикой, а также отправляет подводные лодки к важнейшим атлантическим подводным кабелям, на которых приходится 97% мировых коммуникаций", - отмечает USA Today.

"Рейган призывал аудиторию в 1983 году "остерегаться соблазна ... игнорировать факты истории и агрессивные импульсы империи зла". Тридцать пять лет спустя эти слова снова заслуживают внимания", - подытоживает редакция издания.