Спутник или спальник: Что говорят о Фаниполе переехавшие в него минчане 4 2.01.2018, 13:03

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Чем живет самый близкий к столице город.

На орбите Минска город-спутник Фаниполь занимает особое место. Он ближе всего расположен к столице, с ним самое лучшее транспортное сообщение, здесь больше, чем в других городах, строится жилья, которое могут купить минчане, и оно дешевле, чем в столице. Tut.by изучил городок вдоль и поперек и пришел к выводу: место для жизни перспективное, но не лишено своих недостатков.

Молодой город

Дорогу в Фаниполь описывать долго не получится — выезд из Минска по брестскому шоссе, 120 на спидометре, справа промелькнула Птичь, через несколько минут слева выросли коттеджи Черкас, плавно превратившиеся в новостройки города-спутника. 12 минут в пути пролетели незаметно.

Город начинается с белой православной церкви. Исторической ценности она не представляет: новый белый храм с зеленой крышей и золотыми куполами. Исторических зданий в Фаниполе нет, и искать их в населенном пункте, которому статус города присвоили меньше 20 лет назад, не старайтесь. Город вырос из рабочего поселка при железнодорожной станции (ее открыли в 1871 году). Заблудиться в нем невозможно — он заключен в треугольник между МКАД-2, брестским шоссе и железной дорогой, поэтому куда ни пойдешь, уткнешься в одну из этих трасс.

От церкви идет центральная улица Комсомольская, которая где-то посередине незаметно превращается в Зеленую. На главной улице сосредоточена вся жизнь города: гимназия и школа, детский сад, столовая, остановки маршруток и автобусов, горисполком, поликлиника. Но наибольший интерес для потенциальных переселенцев представляет район новостроек. Новый квартал вырос за последние пять лет. Жители старых пятиэтажек завидуют: благоустроенные дворы, нормальные детские площадки, под окнами — большой «Евроопт».

Друг от друга разные жилищные комплексы отгорожены сетчатыми заборами, на въезде — небольшие парковки, шлагбаумы, вывески говорят, что ведется видеонаблюдение.

«Фаниполь не богат на развлечения»

Дальше экскурсию по городу нам провел местный житель Евгений.

— Фаниполь не богат на развлечения, — ответил Евгений на наш вопрос, где можно потратить командировочные. — В городе есть кафе и ночной клуб «в одном лице» — «Славянка», рядом с железнодорожной станцией, напротив рынка. Раньше место называлось «Качели». Клуб работает чуть ли не до утра. Сюда приходят потанцевать, выпить и закусить. Говорят, в заведение не пускают в спортивных штанах.

Всех желающих расслабиться «Славянка» не может вместить, поэтому местные ездят в «Корчму» или «Птичь» — это кафе на трассе рядом с городом.

Была еще дискотека в Доме культуры со всеми местными «аттракционами»: водка, драки. Кино уже здесь не показывают, хотя раньше было.

Недорого пообедать можно в столовой в центре — сюда приходят работники предприятия «Энергомера», водители маршруток. Поели здесь и мы: грибной суп с лисичками, пюре и гуляш из говядины, оливье и компот обошлись в 5,5 рубля. И это было вкусно. Столовая работает до 11 вечера, Евгений рассказывает, что посетители здесь есть постоянно — местные сюда приходят пропустить по рюмочке. Здесь же организуют поминки и даже свадьбы.

Яблоневый сад на окраине города за церковью местные используют как место для пикников — приходят туда со своими мангалами, жарят шашлыки.

Вокзал — это главное место встреч всех фанипольчан. В ожидании электрички в Минск на 6.50 весь перрон забит студентами — все едут утром на пары. Вечером возвращаются. На электропоезде дешевле, чем на маршрутке, — 45 копеек против 2 рублей.

Кто ездил на электричке через Фаниполь, не мог не заметить странные двери в земляных холмиках вдоль железной дороги. Это не хоббитские и не партизанские землянки, а фанипольские погреба.

— У моей бабушки такой, картошку, закатки храним там. Он у нас небольшой — 5 метров в длину, метра 3 в ширину. Говорят, что их могут снести, но когда — никто не знает.

— За железнодорожным переездом, если повернуть налево, — промзона, здесь почти весь Фаниполь и работает. Там много предприятий. Сейчас многие стремятся устроиться на завод «Штадлер» из-за высоких зарплат. Мой друг там работает, линолеум внутри вагонов укладывает. Говорил, что зарплата у него — 1600−1800 рублей. По меркам Фаниполя, это хорошие деньги.

Частное счастье

По правую строну — два бесконечно больших района частной застройки — Южный-1 и Южный-2. Такие же районы коттеджных новостроек мы уже видели в Смолевичах и Дзержинске.

Во многих домах установлены новогодние елки, окна украшены гирляндами. На улицах расставлены дорожные знаки — с избытком. Но подвеска редакционного автомобиля отметила про себя еще и избыток ям и колдобин. И такая картина не на одной отдельно взятой улице, а везде по району застройки.

Но свободных участков здесь уже нет, купить землю под строительство можно только на аукционе. Инженерными коммуникациями эти районы обеспечены, нет здесь только центральной канализации. Поэтому аукционы стартовали с ценника в 25 тысяч рублей. Свободные участки можно поискать в сельских советах. Деревни примыкают к городу, поэтому можно рассматривать и такой вариант.

Многоэтажный Фаниполь

— В новых микрорайонах многоэтажек все отлично, — рассказывает Евгений. — И дворы асфальтированные, и детские площадки ухоженные. В старых дворах у нас ужас: дороги разбиты, ямы и лужи везде…

Снять квартиру в Фаниполе дешевле, чем в Минске: однокомнатную можно найти и за 130, и за 200 долларов. Но выбора большого нет, предложений мало.

Город небольшой, но все приезжие отмечают, что у нас много детей, мам с колясками. А вот с детскими садами напряг. Ребенок моего друга, например, не попал в фанипольский, поэтому его возят в Черкасы, в соседнюю деревню. В школах тоже «перенаселение» — в первой учится около 1200 детей, в две смены. У них даже «Е» класс есть. В гимназии детей меньше.

— Есть в городе и современный бизнес-центр с отелем «Ритас». В нем много пустующих площадей, магазины быстро закрываются — оказалось, что и трафика нет, и у людей мало денег. Закрываются даже секонд-хенды. Еще летом рядом «Грузинский лаваш» работал, выпекали и продавали лаваши. Теперь закрылись. У нас много что открывается, а через полгода закрывается.

В «БУМе» — «Большом Удобном Магазине» с диковинной расцветкой фасадов и металлическими входными дверями бункерного типа мы ожидали найти продовольственные товары — по крайней мере на большой вывеске нарисованы были колбасы, хлеб и бананы.

Из съестного там продается только корм для домашних животных в зоомагазине. Остальные торговые места или пустуют, или продают разный ширпотреб. Они здесь довольно странно оформлены — комнаты со стеклянными витринами и дверями-решетками.

Второй этаж — пустой. Торговые точки — будки пустые, хотя видно, что раньше работали. Открыта здесь только мастерская по ремонту одежды. Валентина — единственный человек, которого мы нашли, рассказала, что остальные арендаторы съехали еще год назад — не было отопления. Сейчас отопление включили, но люди не возвращаются.

— Сверху на третьем этаже еще работает фитнес-центр «Фрида», на этом этаже есть стоматологический кабинет — специалисты приезжают из Минска по определенным дням.

В этот день найти фанипольских фитоняш нам не удалось, дверь была закрыта. Спрашиваем у Валентины: а не страшно ли здесь одной на этаже работать?

— Сейчас утром темно, и вечером рано темнеет, поэтому и в самом деле немного не по себе, — говорит Валентина. — Но еще страшнее домой возвращаться в Южный-2. У нас там самые ужасные дороги в городе. Проедьте, посмотрите.

Были, видели, согласны — дороги так себе.

— Для занятия спортом у нас мало возможностей. Да, есть беговая дорожка вдоль трассы, школьные стадионы и даже фитнес-центр. Конечно, у работяг с заводов нет привычки после смены бегать. Но мне и моим друзьям хотелось бы чего-то большего. Было бы очень хорошо, чтобы появился в городе бассейн, физкультурно-оздоровительный центр. Так город стал бы более комфортным. Что можно увидеть вечером у нас? Магазинчик, пару ларьков, лавочки, и люди шатаются рядом. Выходишь вечером — и делать нечего.

«Фаниполь не должен превращаться в спальник Минска»

Городская администрация, депутаты, загс компактно уместились в одном здании. На посту охраны нам сообщили, что сегодня как раз приемный день у заместителя председателя горисполкома и записываться к нему на прием заранее не нужно. Очереди из желающих что-нибудь спросить у властей в этот день не оказалось, поэтому за фанипольчан сделали это наши журналисты. Нас, главным образом, интересовали планы развития города.

Василий Ермак, зампред горисполкома, не стал скрывать, что инфраструктура отстает от темпов роста населения.

— Население города постоянно увеличивается, и сейчас у нас живет около 17 тысяч человек, — говорит Василий Ермак. — Мы уже обогнали и Столбцы, и Заславль. При этом инфраструктура отстает. В городе одна школа и одна гимназия, 4 детских сада, и этого явно мало.

Ситуация будет выровнена, как только рядом с первой школой построится новый большой детский садик — его планируют сдать уже в середине года. Сейчас, правда, только фундамент сделали. В планах есть и новая школа, но где и когда она будет построена — неизвестно.

— Бассейн будет строиться отдельно, рядом с поликлиникой. К последней будет достраиваться еще один корпус детского отделения. Все это находится на стадии проектирования.

Появятся в городе и новые жилые комплексы — например, в районе костела планируется возведение двух 9-этажных домов. Земельные участки уже выкуплены застройщиком через аукцион. В районе улицы Мира был также куплен с аукциона участок под строительство одного многоэтажного дома.

В планах — строительство пяти многоквартирных домов по Брестской. Два из них построят для нуждающихся в улучшении жилищных условий многодетных семей.

В перспективе рассматривается строительство 9-этажных домов на въезде в город из Минска — между М1 и частным сектором.

— Сейчас идет благоустройство города. Например, по ул. Зеленой начато строительство пешеходной дорожки, устанавливаются остановочные павильоны. Планы по благоустройству разрабатываются каждый год. В них и текущий, и капитальный ремонт дворовых территорий. В прошлом году сделали парк, высадили много деревьев, сделали там площадку. Уже в следующем году там появится уличное освещение.

— Сегодня статья доходов для местного бюджета — продажа свободных земельных участков, — объясняет Сергей Ермак. — Но таких в городе уже нет, на аукцион выставить нечего. Вокруг города пахотные земли, а их под строительство можно осваивать только с разрешения главы государства. Пока разрешения нет.

Городские власти признают, что есть проблемы и с дорогами, но при нынешнем финансировании не в состоянии всем и сразу сделать асфальт.

— Некоторые улицы организовали кооперативы и сами делают дороги: за свой счет разрабатывают проект, устанавливают дорожные бордюры, делают гравийную подсыпку. Город в таких случаях помогает техникой. А на одной из улиц и асфальт положили за средства из районного бюджета.

— Город не должен превращаться в спальник Минска, — считает Сергей Ермак. — Нам здесь еще многое предстоит переделать, чтобы Фаниполь выглядел как современный город с комфортной инфраструктурой.

Фаниполю не грозит безработица — работать есть где. Кроме «Штадлера» есть и другие предприятия, где требуются рабочие руки. Например, агрокомбинат «Дзержинский» (птицефабрика) постоянно дает объявления о вакансиях. Многие работники здесь — приезжие. Едут из Дзержинска, Минска. Целую смену рабочих привозят из Узды. В колхозах тоже хватает работы. Хорошие показатели у нефтебазы «Белоруснефтехима», завода ЖБМК. Много у нас и успешных частных производств. На предприятиях со стабильным доходом можно работать и зарабатывать.

«Был бы выбор — не поехала бы»

Юлия переехала в Фаниполь вслед за мужем. Он военный, служит в военной части рядом с городом. У них двое детей, и теперь для них самая большая проблема — попасть в один из детских садиков.

— Фаниполь сложно назвать городом, в Минске, конечно, лучше. Но выбирать не приходилось, поехала за мужем. Здесь все, у кого маленькие дети, ждут, что будет построен новый детский садик. Обещают сдать чуть ли не летом, но вы посмотрите, на стройплощадке только начинают что-то копать.

Для детей есть музыкальная школа, в ДК есть разные кружки. Гулять с коляской можно и по центральной улице, и в этом мини-парке. Очень не хватает хоть какого-нибудь маленького кафе. В поликлинике не все специалисты есть, очереди большие, талончик достать сложно. Поэтому предпочитаем обслуживаться в минской поликлинике.

Знаю, что в городе есть и ночной клуб, но в нем еще ни разу не были. Все развлечения в Минске, туда мы и выбираемся по выходным. Если бы была возможность остаться в столице, то сюда я бы не поехала.

«Ездить в Минск на работу очень удобно»

Алексей и Ольга в Фаниполь переехали четыре года назад, работают в Минске.

— Добираться до работы из Фаниполя удобно и быстро. На машине до метро «Малиновка» — всего 10−15 минут, до работы — 25 минут. Расположение очень удобное, трасса хорошая. Но сам Фаниполь я воспринимаю как место ночлега и отдыха. Например, утром еду на машине на работу и вечером возвращаюсь домой спать.

Даже если и было бы желание куда-то выбраться, то здесь некуда. Разве что в «Славянку». Кинотеатра нет, бассейна, хорошего спортзала тоже нет. Летом пару раз играли в футбол на «коробке» — на стадионе возле местной гимназии есть поле с исскуственным покрытием для мини-футбола. За развлечениями ездим в Минск или к друзьям в Дзержинск.

В микрорайоне многоэтажек много и местных, но с каждым годом минчан становится больше. Квартиры здесь дороже, чем в Дзержинске, но дешевле, чем в Минске, — 800−850 долларов за квадрат просят застройщики.

Однокомнатные без отделки в новом квартале «Зеленые аллеи» стоят 32−34 тысячи долларов. Квартиры с отделкой в новых домах — уже от 36 тысяч.

Приезжим из Минска нужно быть готовыми к тому, что магазины здесь меньше, ассортимент в них хуже. Поликлиника в городе есть, но если что серьезное — отправят в Дзержинск или Минск. Больницы вообще нет.

Со строительством новых домов начали появляться новые маленькие магазинчики. Недавно открылись студия йоги, тренажерный зал, мебельный магазин. Я даже не знаю, где раньше в Фаниполе можно было найти мастерские по ремонту одежды, обуви, ключей… Теперь это все есть в новом микрорайоне, на первых этажах и в подвалах новых домов.

То есть надежда, что Фаниполь все же будет развиваться, есть. Как по мне, так здесь нормально можно жить.

«Вы что, не видели куда переезжали?»

Людмила переехала в новый дом в Фаниполе два года назад. Расчет был простой — продать однокомнатную квартиру на Ангарской и купить двухкомнатную в Фаниполе.

— У нас родился ребенок, и мы с мужем поняли, что в однокомнатной квартире нам скоро станет тесно. Сначала рассчитывали взять кредит и построить жилье попросторнее в Минске. Даже район выбрали, в Сухарево. Рекламу новостройки в Фаниполе случайно увидела на сайте недвижимости. Было лето, и мы с мужем ездили на шашлыки к друзьям в Волчковичи. Заодно съездили на разведку в Фаниполь и поняли, что это тот же Минск, только без больших магазинов. И до работы добираться даже удобнее — муж в Озерце работает, рядом с кольцевой. Было одно лишь «но»: квартира покупалась без отделки, а денег после продажи однокомнатной и покупки двухкомнатной не оставалось. Пришлось все же влезать в кредит (меньше, чем сразу планировали) и жить два месяца на съемной квартире. Но у нас все получилось. Ребенка записали в садик буквально через месяц после его рождения. Надеюсь, что за три года достроят новый детсад и мы в него попадем. Поликлиника меня пока устраивает, в магазинах все необходимое есть, проблем с экологией нет. Немного пройти — и сразу лес, птицы.

Знаю, многие ноют, что в Фаниполе ничего нет, что здесь скучно и так далее. Я этого не понимаю: вы что, не видели, куда переезжали? Нужно правильно воспринимать город — это всего лишь тихий спальный район Минска с минимальным набором удобств и сравнительно дешевым пока еще жильем. Его главное достоинство для меня — это расстояние от подъезда до входа в метро.