Биткоин впервые с 2015 года стартовал с падения 4 2.01.2018, 13:17

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Криптовалюта продолжает падать с 17 декабря.

Биткоин впервые с 2015 года начал новый год с падения, обратил внимание Bloomberg. Криптовалюта продолжает падать с 17 декабря — момента достижения своей максимальной стоимости $20 тысяч, пишет rbc.ru.

Bloomberg на основе данных coinmarketcap, который ведет ежедневный подсчет стоимости криптовалют, сравнил стоимость биткоина в первые дни 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов. Как выяснилось, падение биткоина 1 января по сравнению с 31 декабря было зафиксировано лишь однажды — в 2015 году. Тогда криптовалюта потеряла 1,855% в стоимости. В первый день 2018 года биткоин, по данным сайта, упал на 4,28%. Прошлый год криптовалюта начала удачнее: был зафиксирован рост 3,58%.

Как замечает Bloomberg, на нью-йоркской бирже NYSE биткоин также теряет в цене: к 23:55 мск он торговался на уровне $13,44 тыс., падение к пятнице составило 6,1%. По данным сайта coinmarketcap, криптовалюта упала и по сравнению с воскресеньем, когда за один биткоин давали $14,156 тыс.

В прошлом году биткоин показал более сильный старт, затем сохранил рост, чем вызвал мировую лихорадку вокруг криптовалют, отмечает Bloomberg. С первого дня 2017 года к последнему биткоин вырос на 1,3 тысячи процента.

По данным на 1:23 мск, за один биткоин дают $13,631 тыс., падение составляет 1,65%. Крупный провал биткоина произошел 22 декабря, тогда криптовалюта потеряла 20% стоимости за сутки.