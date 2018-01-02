Протесты в Иране разрастаются
- 2.01.2018, 13:15
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Протестующие окружили полицейские участки во многих городах страны.
Из разных городов страны приходят сведения о сожженных участках полиции и столкновениях, сообщает персидская служба телеканала ВВС.
В столице страны сохраняется относительное спокойствие. Большинство выступлений происходит в провинциальных городов.
За время антиправительственных протестов в Иране погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Государственное телевидение Ирана.
"В ночь на 2 января в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности в Иране погибли девять человек. Всего за время протестов погибли не менее 20 человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что шестеро протестующих были убиты во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан. Также сообщается, что 11-летний мальчик и 20-летний мужчина были убиты в городе Хомейнишар. Среди погибших также член Революционной гвардии Ирана, который был убит в городе Наджафабади.
Напомним, в Иране шестой день продолжаются акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры Верховного лидера страны Али Хаменеи.
Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал протесты в стране в ночном выступлении по телевидению, заявив, что народ имеет право на демонстрацию, если она проходит в рамках закона.
Ранее сообщалось, что демонстранты анонсировали проведение 2 января общенациональной забастовки.