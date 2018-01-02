«Хотел стать поваром, всегда любил готовить» 2.01.2018, 13:26

1,059

О чем белорусские футболисты мечтали в детстве.

Белорусские футболисты в блоге «Mignonette» рассказывают о том, кем они мечтали стать в детстве, пишет «Трибуна».

«С РАННЕГО ДЕТСТВА ХОТЕЛ СТАТЬ СПОРТСМЕНОМ»

Кто: Артем Быков («Динамо Минск»)

– У меня не очень интересно. С раннего детства хотел быть спортсменом, потому что папа у меня спортивный человек. Дома всегда были штанги, гантели, боксерские перчатки, обруч, диск здоровья и так далее. Отец прививал любовь к спорту, маленьким меня папа брал с собой, когда играл с мужиками. Ну, а потом так получилось, что с 6 лет я стал заниматься футболом.

«БЫЛО ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ КЛАРКОМ КЕНТОМ»

Кто: Иван Маевский («Астана»)

– Если честно, то даже трудно вспомнить, хотя нет. В детстве хотел быть суперменом. Смотрел часто всякие мультики, сериалы, фильмы, комиксы читал. Было желание стать Кларком Кентом. Чем нравился этот герой? Тем, что он помогал добрым и хорошим людям, и сам был добрым, открытым человеком, и всегда побеждал зло.

«ПОСТАВИЛ ЦЕЛЬ – БЫТЬ ФУТБОЛИСТОМ»

Кто: Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ»)

– Меня с детства тянуло к футболу, и никем кроме футболиста быть не хотел. Родители были спортсменами, поэтому я поставил цель – быть футболистом – и шел к ней не один день. Тут два варианта: либо посвящаешь себя футболу, либо нет. На что-то другое времени не было: нужно было ездить на тренировки и про учебу не забывать. Поэтому у меня даже детства, как у моих одноклассников, не было, и времени на что-то другое не было. Можно сделать вывод, что я хотел пойти по стопам отца, брал с него пример, хотел заниматься тем же делом, что и он, хотел добиться того, чего он добился, и превзойти его. Для меня самое главное гордость в глазах отца.

«МЕЧТАЛ СТАТЬ ПОВАРОМ, ВСЕГДА ЛЮБИЛ ГОТОВИТЬ»

Кто: Максим Витус («Динамо Брест»)

– Мечтал стать поваром, всегда любил готовить, особенно любимую мамину выпечку – пироги, кексы, печенья. Просил у соседей все ингредиенты (муку, яйца, сахар), чтобы не использовать мамины продукты, так как не всегда получалось сделать вкусно. Поэтому и ходил по этажам, просил все, что мне было нужно для приготовления.

«С ШЕСТИ ЛЕТ ТОЛЬКО ФУТБОЛ»

Кто: Сергей Политевич («Генчлербирлиги»)

– В голове с шести лет был только футбол. Постоянно смотрел какие-то матчи, собирал и коллекционировал футбольные наклейки. Кажется, ничего другого и не было.

«ПОШЕЛ БЫ ПО ДОРОГЕ СВОЕГО ОТЦА»

Кто: Ренан Брессан («Шавиш»)

– Могу сказать так, что на первом месте у меня всегда был спорт. Занимался футболом, также немного играл в волейбол, получалось неплохо. А если что-то рассматривать помимо спорта, то брал пример со своего отца и хотел заниматься тем, чем он. У него свой мебельный завод, поэтому если бы я не связал свою жизнь со спортом, то пошел бы по дороге своего отца и продолжал бы его дело.