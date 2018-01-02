«Вода дороже водки»: Что удивляет иностранцев в минских отелях 3 2.01.2018, 13:38

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Отдельно иностранцы отметили белорусский сервис.

В некоторых моментах Беларусь действительно умеет удивлять зарубежных гостей: и ладно, если речь идет о природе или красивых девушках, как принято считать. Но оказалось, иностранцев можно впечатлить даже порядками минских гостиниц. Tio.by поинтересовался, что удивляло зарубежных гостей в отелях Минска – от бутылки воды до национальной кухни.

Не так давно широко обсуждалось исследование, согласно которому белорусы пьют больше всех в мире. И, как подтверждение этому, постоялец одного из минских отелей заметил, что в его мини-баре вода стоит дороже, чем водка, - и даже приложил фотографию. На ней видно, что водка стоит 3,88 рубля, а вода - 5,33, 7,56 и 3,56 рублей - то есть лишь одна бутылка воды из трех стоит дешевле бутылки водки - и то на 32 копейки.

Если почитать отзывы на TripAdvisor - найдется много такого, что ломает наши стереотипы о том, что иностранцы обычно думают о Беларуси. Например, оказалось, что среди приезжих довольно много ценителей «советского духа», от которого многие белорусы стремятся поскорее избавиться: некоторые заграничные гости предпочитают гостиницы «советского типа» новомодным пятизвездочным отелям, поскольку «модернизированный советский стиль» воспринимается иностранцами как своеобразная экзотика. При этом многих удивляло то, что в отелях «в стиле СССР» сделан хороший ремонт и отлично работает вся техника.

Для гостей из-за границы непривычно то, что во многих ресторанах довольно бедное вегетарианское меню, а цены несколько завышены (причем это отмечали даже некоторые гости из скандинавских стран – а Скандинавия славится высокими ценами). Зато гости столицы хвалили возможность попробовать блюда национальной кухни во многих ресторанах (правда, некоторые удивлялись жирности и калорийности привычной пищи белоруса). А один из пользователей сайта был очень удивлен, что на завтраке в отеле у него был выбор аж из пяти видов котлет.

У нас принято считать, что белорусы плохо говорят по-английски. Но, слава Богу, это правило не распространяется на гостиницы: заграничные гости очень часто пишут, что персонал владеет иностранным хорошо – причем такие отзывы можно увидеть не только о пятизвездочных отелях, но и об отелях 3*. Также отмечают, что на английском неплохо изъясняются официанты и уборщики, но не везде.

Бросается в глаза то, как часто пользователи TripAdvisor жалуются на гостиничный интернет – причем, опять же, как в простых гостиницах, так и в шикарных отелях: либо он медленный, либо возникают какие-то проблемы с подключением. "Интернет был настолько медленным, что я не мог открыть даже электронную почту", - жалуется гость из Великобритании. Жалобы на интернет встречаются настолько регулярно, что рискуют стать отличительной чертой белорусских отелей.

Отдельно стоит отметить белорусский сервис. Подавляющее большинство иностранцев остаются довольны быстрым заселением и отзывчивостью персонала. Стереотип об угрюмости белорусов и русских в противовес широкой американской и европейской улыбке на отели и рестораны обычно не распространяется. Но иногда приходится вспомнить и о нем. На обслуживание в одной из трехзвездочных гостиниц пожаловался мужчина из Варшавы: «Если вам нравятся женщины, которые редко улыбаются, – вы будете на седьмом небе от счастья». Похожим наблюдением поделился гость из Великобритании, но уже про другую гостиницу: «Взгляд, который дарила мне официантка по утрам - вовсе не то, с чего я хотел начинать свой день».

В другом отеле иностранца попросили заплатить 140 евро за то, чтоб его брат со своей девушкой просто посетили его комнату. «Нигде, ни в одной гостинице я такого не встречал», - делится в отзыве гость из ОАЭ. Действительно, никто не знает, кем в действительности приходились гостю эти люди. Но, видимо, за 140 евро охрана готова была закрыть на это глаза.

Еще одна иностранка удивилась «обычаю советских времен» в одном из отелей - проверять комнату перед тем как забрать ключи у постояльцев.

Правда, большинство иностранцев все-таки отмечают дружелюбие персонала и стремление помочь; все же белорусский сервис не так плох, как кажется, и хочется верить, что подобные случаи - лишь исключение из правил.

Зато гости столицы отмечают дешевизну такси и метро: даже если гостиница находится не очень близко от центра, можно добраться довольно быстро и недорого, считают иностранцы.

То, что порой кажется мелочью – неулыбчивость персонала или медленный интернет – может полностью испортить впечатление иностранцев даже о пятизвездочном отеле, сформировав мнение и о гостинице, и о белорусской сфере услуг в целом. А пять видов котлет, наоборот, - превратить отельный завтрак едва ли не в гастротур. И иногда, лишь прочитав мнение гостей Беларуси, можно заметить, что по-английски у нас говорят все же не так плохо, и такси не такое уж и дорогое, а меню для вегетарианцев и правда можно сделать разнообразнее.