Первые летающие машины поступят в продажу уже в 2018 году 3 2.01.2018, 13:58

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Перевозка пассажиров коптерами и летающими автомобилями перестала быть чем-то фантастичным.

Инвестиции в создание летающих машин уже измеряются сотнями миллионов долларов, реальных проектов становится все больше. Все идет к тому, что новый вид транспорта выйдет на маршруты уже в наступившем году, пишет forbes.ru.

Перевозка пассажиров коптерами и летающими автомобилями перестала быть чем-то фантастичным. В производство дронов начали серьезно вкладываться даже консервативные автоконцерны.

Немецкий Daimler приобрел долю и инвестировал 25 млн евро в стартап E-Volvo, разрабатывающий двухместный электрический летательный аппарат Volokopter. Японская Toyota начала финансирование проекта по созданию летающей машины Cartivator, китайская Geely приобрела американскую компанию Terrafugia, спроектировавшую четырехместный летающий автомобиль. Даже руководство российского «Автоваза» летом 2017 года заявило, что займется разработкой летательного аппарата, правда, «примерно через двадцать лет». Пока же Россию в создании нового вида транспорта представляют компания Hoversurf, представившая летом 2017 года летающий электромотоцикл Scorpion-3, и оружейный концерн «Калашников», показавший осенью полет одноместного аппарата с вертикальным взлетом собственной разработки.

Свои проекты по созданию беспилотных летательных аппаратов для перевозки пассажиров имеют авиационные корпорации Boeing и Airbus.

Инвестиции в создание летающих машин уже измеряются сотнями миллионов долларов, реальных проектов становится все больше, все идет к тому, что новый вид транспорта выйдет на маршруты уже в наступившем году.

В Дубае в 2017 году успешно протестировали летающее такси, компания Passenger Drone совершила первый пилотируемый полет в Европе и пообещала начать продажи своих аппаратов в 2018 году.