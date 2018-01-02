Стало известно, какой будет погода в первый рабочий день 2018 года 2.01.2018, 14:15

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Завтра осадки пройдут на большей части территории страны.

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 3 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. Осадки пройдут на большей части территории страны. В отдельных районах прогнозируется налипание мокрого снега, слабые туман, гололед, местами на дорогах гололедица.

Ветер южный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 2 до плюс 3 градусов. Во второй половине дня будет от 0 до 5 тепла.