У белоруса на литовской границе изъяли два мешка дисков с «тяжелой музыкой» 3 2.01.2018, 14:25

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Иллюстрационное фото

Литовские таможенники рассказали о предновогодней контрабанде.

Перед Новым годом сотрудники ведомства изъяли у белоруса два мешка компакт-дисков с «тяжелой музыкой», пишет сайт телеканала «Белсат».

«Одна из функций Литвы – гарантировать охрану интеллектуальной собственности. Белорус, перевозивший компакт-диски, не имел никаких документов, которые бы подтверждали их аутентичность, что они изготовлены легально», – пояснил в интервью Литовскому радио руководитель отдела Таможенного департамента Витас Волунгявичус.

Также он рассказал о многочисленных случаях конфискаций небольших партий контрабандных сигарет, которые впоследствии уничтожают.

«Литва присоединилась к международным конвенциям, регламентом которых предусмотрено уничтожение задержанных и конфискованных товаров. Так что контрабандные сигареты уничтожают для того, чтобы не искажалась ситуация на рынке. Сигареты, которые нелегально попали на рынок, искажают ситуацию, и тогда страдает не только потребитель, но и производитель, который работает по закону», – пояснил Витас Волунгявичус.