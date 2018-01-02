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Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

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  • 2.01.2018, 14:45
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Cтоимость USS Gerald R. Ford (CVN 78) - $13 миллиардов.

В 2017 году ВМС США получили восемь новейших кораблей. В их число входит самый дорогой корабль в мире — атомный авианосец USS Gerald R. Ford и крупнейший в составе военно-морских сил неатомный корабль — USS Lewis B. Puller. В 2016 году ВМС США приняли на вооружение всего пять кораблей, тогда как в 2018 году ожидают получить десять. Lenta.ru показывает новые корабли ВМС США, пишет В ходе церемонии, организованной 17 августа в порту в Аль-Хидде в Бахрейне, в состав ВМС США вошла экспедиционная морская база USS Lewis B. Puller (ESB 3).

USS Gabrielle Giffords на базе ВМС США в Сан-Диего (20 октября)
Фото: U.S. Navy

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