Белорусам на заметку: В какие воскресенья в Польше не будут работать магазины 4 2.01.2018, 14:56

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Согласно закону о запрете торговли, в 2018 году аж 39 воскресений польские магазины будут закрыты.

Закон предусматривает, что с марта этого года каждый месяц магазины будут открыты только два воскресенья — первое и последнее, в 2019 году будет только одно торговое воскресенье месяца — последнее, передает «Радыё Рацыя».

С 1 января 2020 года в Польше будет действовать запрет на торговлю во все воскресенья, кроме семи в год - предпраздничные и дни распродажи. Над проектом законопроекта о запрете торговли в воскресенье еще работает подкомиссия Сейма, но если он войдет в жизнь без изменений, то как раз в эти дни 2018 года мы не сделаем покупок в Польше. Таким образом, в 2018 году может быть запрещена торговля в следующие дни:

Январь

1 января, понедельник - праздничный день

6 января, суббота - праздничный день

7 января

28 января

Февраль

4 февраля

25 февраля

Март

4 марта

25 марта

31 марта - сокращены часы работы магазинов (до 14.00)

Апрель

1 апреля - праздничный день

8 апреля

15 апреля

22 апреля

Mай

13 мая

20 мая

Июнь

10 июня

17 июня

Июль

8 июля

15 июля

22 июля

Aвгуст

Все воскресенья - рабочие (время распродаж)

Сентябрь

9 сентября

16 сентября

Oктябрь

14 октября

21 октября

Ноябрь

11 ноября

18 ноября

Декабрь

9 декабря