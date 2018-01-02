Белорусам на заметку: В какие воскресенья в Польше не будут работать магазины

Белорусам на заметку: В какие воскресенья в Польше не будут работать магазины4
- 2.01.2018, 14:56
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Согласно закону о запрете торговли, в 2018 году аж 39 воскресений польские магазины будут закрыты.
Закон предусматривает, что с марта этого года каждый месяц магазины будут открыты только два воскресенья — первое и последнее, в 2019 году будет только одно торговое воскресенье месяца — последнее, передает «Радыё Рацыя».
С 1 января 2020 года в Польше будет действовать запрет на торговлю во все воскресенья, кроме семи в год - предпраздничные и дни распродажи. Над проектом законопроекта о запрете торговли в воскресенье еще работает подкомиссия Сейма, но если он войдет в жизнь без изменений, то как раз в эти дни 2018 года мы не сделаем покупок в Польше. Таким образом, в 2018 году может быть запрещена торговля в следующие дни:
Январь
1 января, понедельник - праздничный день
6 января, суббота - праздничный день
7 января
28 января
Февраль
4 февраля
25 февраля
Март
4 марта
25 марта
31 марта - сокращены часы работы магазинов (до 14.00)
Апрель
1 апреля - праздничный день
8 апреля
15 апреля
22 апреля
Mай
13 мая
20 мая
Июнь
10 июня
17 июня
Июль
8 июля
15 июля
22 июля
Aвгуст
Все воскресенья - рабочие (время распродаж)
Сентябрь
9 сентября
16 сентября
Oктябрь
14 октября
21 октября
Ноябрь
11 ноября
18 ноября
Декабрь
9 декабря