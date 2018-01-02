Искусствовед о бизнес-центре на Октябрьской: Дичь, которую будет видно из всех концов Минска 4 2.01.2018, 15:10

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Фото: onliner.by

На минской Октябрьской площади построят многофункциональный комплекс за $40 миллионов.

Свято место пусто не бывает. Так после сноса музея Великой Отечественной войны инвестора нашли и на освободившуюся площадку на Октябрьской площади в Минске. Появится же здесь должен многофункциональный комплекс, который должен соединить офисы, торговый центр, ресторан на крыше и подземный паркинг, передает «Белсат».

Жители Минска говорят:

«Здания, которые являются памятником архитектуры, просто исчезают на фоне таких торговых центров. Это то же самое, как построили гостиницу за цирком».

«Это не совсем вписывается, такое здание массивное достаточно по сравнению с дворцом профсоюзов».

«Во-первых, не красиво. Во-вторых, не вписывается. В-третьих, сколько же можно это строить?»

По паспорту объекта, БК Капитал-Центр должен возникнуть через два года, на его строительство выделили около 40-ка миллионов долларов. За освоение территории взялась компания «Белинте-Роба», которая входит в строительный «Дана-холдинг», наиболее известный проектами «Маяк Минска» и «Минск мир».

Когда-то волну возмущения граждан вызвало и строительство в сердце столицы десятиэтажного офиса компании «Велком». Здание же, которое появится рядом, будет выше и перекроет отсюда вид на Дворец профсоюзов.

По мнению опрошенных минчан, на месте бывшего музея Великой Отечественной они бы видели сквер. Согласно Генплану Минска, здесь и планировалась оставаться зеленая зона. Однако чиновники решили иначе.

«Люди не понимают, что такое ордер, что там есть стилистика дворца профсоюзов, нет архитектурного решения… Дичь, которую будет видно из всех концов города», – отмечает искусствовед Сергей Хоревский.

Перед фактом строительства поставили не только жителей города.

«Я точно знаю, что вопрос не рассматривался на градостроительном совете, который существует при горисполкоме. И там рассматриваются фактически все серьезные объекты, которые планируют строить», – говорит архитектор Леонтий Зданевич.

Не подавали проект на экспертизу ни в Министерство культуры, ни в главное управление архитектуры Минска.

«Главное в архитектуре сделать выбор по масштабу. Масштаб ужасный. Неправильный, спорит с масштабом дворца республики, не говоря о том, что он задушил дворец профсоюзов», – говорит архитектор Леонтий Зданевич.

Специалисты в области архитектуры и градостроительства, а также искусствоведы планируют бороться за лицо города и направляют письма в соответствующие органы, а также вскоре начнут сбор подписей за отмену стройки.