Тадеуш Кондрусевич: Спросим себя – не чего достигли, а чего могли достичь 2.01.2018, 15:18

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Митрополит Минско-Могилевский дал напутствие белорусам на 2018 год.

В Минске в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии прошла Святая Месса, которую возглавил митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Верующие из разных микрорайонов собрались вместе, чтобы помолиться и получить благословение Святыми Дарами на начало нового года, сообщает catholic.by.

«Церковь в это время призывает нас с благодарностью посмотреть на прошлое и с надеждой – в будущее. Размышляя о прошлом в масштабе мира, Европы и страны, необходимо также посмотреть и на наше личную жизнь. Нам необходимо спросить себя самих: «Что я делал в прошлом году? Наверное, я был очень занят, но каких результатов достиг? «Но мы спрашиваем самих себя, чего мы не достигли, а могли бы достичь? Особенно в духовной области, если не боролись со своими грехами и злыми привычками? Чаще всего мы этого не хотим помнить», – подчеркнул архиепископ.

«Христос не оставляет нас одних, но всегда протягивает руку помощи. Нам только необходимо схватиться за нее. На пороге нового года Он нам говорит, что вновь одарит нас своими милостями и милосердием»,– добавил митрополит Кондрусевич.