Японца осудили в Беларуси за детали антикварных ружей 9 2.01.2018, 15:46

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Иллюстрационное фото

Гражданин Японии купил в Киеве как сувенир части винтовок Мосина и летел через Минск.

Не успела стихнуть история с французом, который вез на родину патрон, как похожая ситуация приключилась с гражданином Японии 1990 года рождения. Как сообщают «Минск-Новости», мужчина пытался пересечь границу с составными частями огнестрельного оружия. Иностранец приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества.

— Гражданин Японии 1990 г. р., следуя транзитом, прилетел из Украины в Национальный аэропорт Минск. В багаже молодого человека в ходе досмотра были обнаружены 10 затворов и четыре ствольные коробки к винтовкам Мосина образца различных годов. Эти предметы, согласно заключениям эксперта, являются пригодными для использования составными частями нарезного огнестрельного оружия. В их незаконной перевозке, а также незаконном перемещении через государственную границу Республики Беларусь молодой человек и был признан виновным, — рассказала старший помощник Минского транспортного прокурора Диана Глушкова.

По совокупности совершенных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 295 и ч. 1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, путем частичного сложения наказаний иностранец приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима без конфискации имущества. Приговор вступил в законную силу.

Как получилось, что ранее не судимый индивидуальный предприниматель из Японии, положительно характеризующийся по месту жительства, преступил закон за рубежом? Вероятно, увлекающегося оружием человека подвели доверие к продавцам таких предметов и незнание законодательства чужой страны.

На суде молодой человек признал свою вину. Он рассказал, что по приглашению знакомых участвовал в фестивале на территории Украины. Прогуливаясь по Киеву, увидел специализированный магазин, где продавался в том числе военный антиквариат. Торговец заверил, что выставленные части к оружию — макеты, не пригодные к использованию. Предприниматель купил некоторые из них для своей коллекции. Количество предметов объяснял тем, что полагал, раз на ствольных коробках стоят разные номера, то они относятся к различным видам оружия. А поскольку в Японии, по словам гражданина, за приобретение и хранение частей к оружию ответственность не предусмотрена, то считал, что в других странах законы такие же.

При посадке в самолет в Украине вопросов к рюкзаку с подозрительными предметами не возникло, хотя к ним и было повышенное внимание со стороны местной таможенной службы. Тем не менее действия должностных лиц украинского аэропорта, пропустивших предпринимателя с частями огнестрельного оружия на борт самолета, на квалификацию действий обвиняемого не повлияли.

Напомним, в сентябре 2017 года похожая история приключилась в Гомеле. На белорусско-украинской границе был задержан 24-летний гражданин Франции Жолан Вийо (Jolan Viaud). В кармане его рюкзака оказался пистолетный патрон. Француз говорил, что «сувенир» ему подарил польский знакомый. Путешественника отправили в СИЗО, где он провел почти 2 месяца, но после трех заседаний суда он все же был оправдан.