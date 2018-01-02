Лионель Месси признан лучшим игроком мира 2017 года по версии СМИ 1 2.01.2018, 15:53

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Известная испанская ежедневная спортивная газета провела голосование.

В голосовании читателей издания Marca форвард «Барселоны» Лионель Месси опередил форварда "Реала" Криштиану Роналду, получившего в этом году "Золотой мяч". За Месси проголосовало 56 процентов пользователей испанского портала, за Роналду — 25 процентов, сообщает «Прессбол».

Лучшая десятка футболистов по версии Marca:

1. Лионель Месси ("Барселона")

2. Криштиану Роналду ("Реал")

3. Иско ("Реал")

4. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур")

5. Лука Модрич ("Реал")

6. Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

7. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

8. Неймар ("ПСЖ")

9. Серхио Рамос ("Реал")

10. Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити").