«Спасибо за помощь»: Видеоподборка добрых поступков на белорусов дороге 2.01.2018, 16:14

Как часто мы говорим друг другу спасибо на дороге или хотя бы моргаем «аварийкой» в знак признательности?

А часто ли мы сами готовы прийти на помощь? Как в мелочах, когда, например, нужно пропустить другого водителя в свой ряд, так и в более значимом, когда речь идет о чьей-то жизни. В эти новогодние дни onliner.by сделал подборку добрых поступков на дороге.

Водитель остановил чужую покатившуюся машину

23 февраля, МКАД. Вот уж точно день для истинных мужчин — на дорогах был настоящий дурдом.

Сначала у Mazda, которая двигалась в крайнем левом ряду МКАД, открылся капот. Потоком воздуха его сорвало и бросило под колеса других автомобилей. Парень, управлявший Mazda, остановился в полосе движения, включил «аварийку» и пошел по проезжей части за недостающим элементом кузова.

Но на этом неприятности не закончились. Находясь в стрессовом состоянии, водитель не воспользовался ручным тормозом. В результате его Mazda покатилась за ним следом.

Итак, ситуация: по крайней левой полосе МКАД в час пик катится автомобиль без водителя.

На помощь пришел водитель грузовика, который видел ситуацию и лучше всех в ней сориентировался. Мужчина остановил свой большегруз, выскочил на дорогу, бегом догнал Mazda и сумел ее остановить.

Впоследствии удалось разыскать этого человека. Игорь Бетлей работает шофером уже около 15 лет.

— Я вижу: капот улетел. Притормозил, потом в эту Mazda... Ай, да что там рассказывать, — скромно говорил автомобилист.

Водитель остановился, чтобы перевести дедушку через дорогу

8 марта, Минск, проспект Независимости. Опасные ситуации на пешеходных переходах возникают регулярно. Можно, конечно, закрыть все «зебры», но людям же как-то нужно перебираться на другую сторону восьмиполосной дороги, правда?

По пешеходному переходу возле Национальной библиотеки шел пожилой человек. Не успел перейти: загорелся красный свет. Дедушка растерялся.

На помощь пришел один из водителей. Он вышел из машины, подошел к пешеходу и за руку перевел его на другую сторону.

— На записи не слышно, что мужчина поблагодарил меня, — рассказал Onliner.by Артем, автор ролика. — Он пояснил, что у него проблемы со зрением, и попросил довести до остановки — она сразу за переходом.

Все остальные автомобилисты остановились. Никто не сигналил, не рассуждал о том, смотрел ли пешеход по сторонам и для чего он вообще вышел на дорогу, раз уж не успевал ее перейти. Люди отнеслись к пожилому человеку и к ситуации в целом с пониманием.

Водитель нашел способ поблагодарить остальных

Июнь, Гродно. Есть у белорусских водителей такая привычка — благодарить друг друга включением аварийной сигнализации. Скажем, кто-то остановился, пропустив машину, которая выезжала из двора, — ему наверняка моргнут «аварийкой». Этот же способ используют в тех случаях, когда нужно извиниться, например, за нерасчетливый маневр.

А в Гродно водитель придумал, как еще можно сказать спасибо.

С внутренней стороны крышки багажника своего Mercedes W221 водитель прикрепил лист бумаги с благодарственной надписью. Автомобиль оснащен функцией автоматического открытия/закрытия багажника. И когда у автомобилиста есть повод, то он всегда может донести свое спасибо до остальных.

— За рулем Mercedes мой хороший знакомый, — рассказал автор видео. — Сегодня водитель такси пропустил его, а в ответ получил вот такое спасибо. Это был очень неожиданный и приятный момент.

Парни задержали мужчину, который разбивал машины во дворе

10 июля, Минск, улица Лобанка. Средь бела дня во дворе жилого дома неадекватно повел себя мужчина. Он что-то кричал и тростью стал наносить удары по стоящим автомобилям. В результате были повреждены две машины.

К этому человеку бросились парни, ставшие свидетелями его агрессивного поведения. Но он не подпускал их к себе, угрожая той самой тростью. Затем швырнул в их сторону пакет с чем-то тяжелым.

Парни все же смогли задержать мужчину. Вызвали милицию. Выяснилось, что человек с тростью находился под воздействием наркотиков.

Одним из тех, кто задержал неадекватно ведущего себя человека, был младший сержант Сергей Яковлевский.

— В тот день я был в увольнении. Возвращался в часть и направлялся к остановке, — рассказал он. — Там заметил мужчину, который размахивал, как потом выяснилось, железной тростью. Подошел к нему, спросил, все ли в порядке. Тот ответил грубостью. Затем мужчина перешел дорогу на красный сигнал светофора. Я дождался зеленого и побежал за ним. Пройдя арку, он разбил стекла в двух автомобилях. Когда я подбежал к нему, он бросил в меня трость. А потом задержать его было делом техники. Хочу поблагодарить двоих парней, которые помогли.

Водитель увел девушку с проезжей части

21 августа, Минск, улица Тимирязева. Еще одна ситуация, которую трудно назвать нормальной. По проезжей части на улице с оживленным движением шла девушка. По словам очевидцев, она размахивала руками и танцевала, находясь на разделительной линии. Казалось, она просто не в себе.

Удивительно, но таким образом пешеход шла как минимум от улицы Кальварийской. В утренний час пик мимо нее проехало много машин. Пока наконец один из водителей не остановился.

Мужчина выбежал из авто и увел девушку с проезжей части.

— Муж стал разворачиваться, чтобы подъехать к этой девушке, а я набрала «102». Диспетчер сказала, что им уже сообщили о ней, но я точно не знаю, приезжал ли кто-нибудь. Супруг вышел из машины и увел девушку с дороги. Поначалу она сопротивлялась, говорила, что вернется на проезжую часть все равно. Муж ей сказал: «Тебя собьют, а посадят невиновного водителя». Тогда девушка ушла куда-то во дворы, — отметила супруга водителя.

Водитель увел собаку с МКАД

9 сентября, МКАД. Животные часто выходят на скоростные трассы, и каждый раз это смертельно опасно и для них самих, и для участников дорожного движения. Бывали случаи, когда автомобилисты, пытаясь избежать наезда, попадали в аварии.

Как поступить автомобилисту, который увидел, что на дорогу выбежала собака? Каждый на этот вопрос ответит сам. А мы расскажем о водителе Volkswagen, который нашел возможность спасти живое существо от гибели.

Водитель микроавтобуса Volkswagen, увидев на МКАД собаку, затормозил в крайней левой полосе и вышел из машины. Жестами он попросил других водителей остановиться и пусть с трудом, но все же увел пса с дороги.

— Я ехал в среднем ряду со скоростью около 100 км/ч. Заметил, что бус в левом ряду передо мной начал притормаживать, сам сбросил скорость, а потом увидел и собаку, — рассказал Onliner.by автор видео. — В левом ряду был слышен визг тормозов, кто-то из водителей начал сигналить — наверное, нервничал и не понимал, что происходит впереди… Собака была с ошейником, но старая. Наверное, сидела испуганная под отбойником и растерялась, оказавшись на пути машин. Хорошо, что все обошлось.

Водитель спас человека на переходе

8 декабря, Минск, улица Чкалова. По пешеходному переходу шел человек с тростью. Он не успел дойти до тротуара — автомобилям загорелся зеленый сигнал светофора. Некоторые водители уже начали движение. Опасность заключалась в том, что по свободному правому ряду к переходу приближалась Mazda, водитель которой вряд ли видел человека на «зебре» из-за стоящего авто. Да, по ПДД автомобилист был обязан снизить скорость, чтобы иметь возможность остановиться при необходимости. Трудно оценить, успел бы он это сделать, развивайся ситуация по наихудшему сценарию, или нет.

От комментаторов даже досталось пешеходу: то ли за то, что он не остановился на разделительной полосе, то ли за то, что вообще переходил дорогу.

Водитель же Renault Logan долго не рассуждал, а принял верное в такой ситуации решение: он вырулил вправо, в полосу, по которой двигалась Mazda. Этим он вынудил другого водителя затормозить. Пешеход, кажется, даже не заметил того, что произошло. Это, впрочем, не так важно. Главное, что он остался цел и невредим.

Водитель Renault Logan — Денис — за рулем 19 лет.

— Увидел, что дорогу не успевает перейти на свой зеленый пешеход с тростью, — рассказал он. — В зеркало заметил, что по крайней правой полосе приближается Mazda. Показалось, что ее водитель не собирался тормозить, и я решил перегородить дорогу.

Один водитель оказал другому услугу

10 декабря, Минск, проспект Дзержинского. На самом деле, чтобы помочь кому-то на дороге, зачастую не нужно совершать героические поступки. Достаточно просто быть внимательным.

Погодные «качели» в столице продолжаются с ноября. В одну из ночей в очередной раз неожиданно наступила зима: выпал снег, подморозило. Утром водители очищали стекла авто перед поездкой. Кто-то оставил щетку на крыше — такое может произойти с каждым. Да что там щетку — на крыше забывают дамские сумочки, мобильные телефоны, кошельки. Расплатился человек, к примеру, на заправке, положил портмоне на крышу авто, чтобы достать пистолет из горловины бака, и все — сел, уехал. А портмоне?

Именно поэтому так важно, что на дорогах есть люди, готовые прийти на помощь. Водитель Citroen, пока стоял на светофоре, заметил на крыше Renault Sandero забытую щетку. Он подошел к авто и отдал щетку водителю. Мелочь, а приятно — согласитесь.

Полиция и случайный прохожий помогли белорусскому автобусу

24 декабря, Чехия, небольшой городок в 100 км от Праги. Рождество для католической Европы, наверное, самый главный праздник в году. В сочельник целые страны замирают в торжественном ожидании: улицы городов украшены гирляндами, в домах готово праздничное угощение. Работать в это время не принято, хотя в современном мире не всегда удается придерживаться традиций предков.

Многие, наверное, хотели бы провести католическое Рождество в Праге. Каждый год туда отправляются белорусские туристы. Кто-то добирается до Чехии на личном транспорте, другие предпочитают авиаперелеты. Самый простой и бюджетный способ — автобусный тур.

Так случилось, что в сочельник в небольшом чешском городке в 100 км от Праги в беду попал белорусский автобус с туристами. Лопнуло сначала одно колесо, а затем и другое. Легко ли в чужой стране в праздничный вечер найти подходящее колесо для автобуса?

На помощь белорусам пришла чешская полиция. Полицейские (как у нас, так и у них) шиномонтажом, конечно, не занимаются. Но способны при желании помочь практически в любом вопросе. Чешские служители порядка тут же обеспечили место проведения ремонтных работ освещением, помогли всем необходимым инструментом, взялись за поиски запасного колеса.

А еще белорусских туристов поразил прохожий, который увидел, что целый автобус с людьми испытывает трудности, и стал помогать.

— Именно этот человек вызвал полицию, когда узнал о произошедшем. А затем сам включился в работу. Причем не просто стоял рядом, а стал активно помогать нашим водителям: тягал инструменты, выкручивал болты, — рассказала наша читательница. — Девочки в автобусе шутили, что нужно этого парня забрать с собой в Беларусь, найти ему здесь жену. Спасибо, Чехия, за такой прием, за колоссальную помощь, оказанную белорусскому автобусу в канун Рождества.