Как гомельчане отстаивают свои права в ООН 2.01.2018, 16:20

Комитет ООН рассмотрел претензии 13-ти гомельчан, девять новых сообщений приняты к рассмотрению.

Руководитель Гомельского Центра стратегических тяжб Леонид Судаленко подготовил дайжест индивидуальных сообщений, рассмотренных в течение 2017 года в Комитете ООН по правам человека, а также сообщений, подготовленных организацией в прошлом году и принятых к рассмотрению.

Всего в течение 2017 года в КПЧ ООН рассмотрены претензии 13-ти гомельчан, по девяти новым сообщениям начата коммуникация с правительством Беларуси, пишет gomelspring.org.

Зинаида Шумилина и другие (всего 11 человек) против Беларуси (дело №2142/2012)

На 120-й сессии КПЧ ООН в Женеве в июле 2017 года КПЧ ООН признал, что белорусские власти нарушили права двенадцати гомельских активистов Объединенной гражданской партии (ОГП) на проведение мирных собраний и выражения мнения. Международные эксперты отметили, что «фактический запрет на проведение в любом общественном месте Гомеля мирных собраний, за исключением одного в отдаленном районе, излишне ограничивает право на свободу собраний и свободу выражения мнений». Здесь также критически отнеслись и назвали «непомерным грузом» обязанность заключения договоров на услуги милиции, медиков и коммунальщиков.

Дмитрий Корешков против Беларуси (дело №2168/2012)

На 121-й сессии КПЧ ООН в Женеве в ноябре 2017 года КПЧ ООН признал, что белорусские власти нарушили права гомельского активиста профсоюза РЭП Дмитрия Корешкова во время его участия в мирных собраниях, получивших название «Народные сходы». В решении установлено также нарушение его права на выражение мнения и констатируется, что правительство не смогло обеспечить жертве нарушений эффективное средство правовой защиты.

В решении КПЧ ООН отметил, что «ограничивая всякий раз права конкретного гражданина, государство обязано продемонстрировать, для достижения какой цели оно вводил эти ограничения». Международные эксперты пришли к выводу о нарушении в данном кейсе права на мирное собрание и выражения мнения. Здесь же констатируется факт не обеспечения жертве нарушений эффективных средств правовой защиты.

Леонид Судаленко против Беларуси (дело №2929/2017)

25 августа 2015 года правозащитник возвращался поездом с Вильнюса в Минск. В Молодечно его с применением физической силы вытащили с поезда и отправили на углубленный досмотр, подозревая в экстремизме. Пройдя все внутренние средства правовой защиты Судаленко обратился в Комитет ООН по правам человека (КПЧ ООН) о нарушении права на свободу передвижения и невмешательстве в личную жизнь. Жалоба зарегистрирована 19 января 2017 года и направлена правительству Беларуси для комментариев.

Константин Жуковский против Беларуси (дело №2955/2017)

В течение 2016 года гомельского фрилансера Константина Жуковского шесть раз привлекали к крупным административным штрафам (всего в течение года около 2-х тысяч долларов США) за работу без аккредитации для телеканала «Белсат». Пройдя все внутренние средства защиты он обратился с жалобой в КПЧ ООН о нарушении его права на получение и распространение информации. 15 февраля 2017 года жалоба зарегистрирована и направлена правительству Беларуси для комментариев.

Николай Уласевич против Беларуси (дело №2960/2017)

В 2016 году житель Островца, Ошмянского района Николай Уласевич выдвигался кандидатом в «депутаты» «парламента» от Объединенной гражданско партии (ОГП). После регистрации кандидатом ему было отказано в трансляции предвыборной программы по ТВ и в ее опубликовании в районной газете. Экс-кандидат обратился с жалобой в суд, однако и здесь ему было отказано в рассмотрении дела ввиду неподведомственности предвыборных споров суду. 5 марта 2017 года его жалоба зарегистрирована по отказу в правосудии, нарушении права на свободное выражение мнения и права быть избранным на свободных выборах. В настоящее время по жалобе идет коммуникация с правительством Беларуси.

Сергей Кособуцкий и другие (всего 4 человека) против Беларуси (дело №2968/2017)

28 мая 2016 года Сергей Кособуцкий вместе с другими гражданами с целью обращения внимания общественности на снижение размеров оплаты труда наемных работников в Беларуси, обратились в Гомельский горисполком с заявкой о проведении в городе мирных собраний, в чем им было отказано. 27 февраля 2017 года по факту отказа в мирном собрании группа граждан подала в КПЧ ООН жалобу о нарушении права на выражение мнения и мирные собрания. 15 марта жалоба зарегистрирована и направлена правительству Беларуси для комментария.

Владимир Кацора против Беларуси (дело №3002/2017)

27 апреля 2017 года Владимир Кацора обратился в КПЧ ООН по факту административного ареста на 12 суток за его участие в акциях протеста против скандального декрета о «тунеядцах». Жалоба подана о нарушении права на выражение мнения и мирное собрание. 6 июля 2017 года первая, так называемая тунеядская жалоба зарегистрирована в КПЧ ООН и направлена правительству Беларуси для комментариев.

Ольга Николайчик против Беларуси (дело №3056/2017)

7 февраля 2017 года по факту крупных штрафов за пикеты (всего сумма штрафов в течение 2016 года равна около 1500 долларов США) Ольга Николайчик обратилась в КПЧ ООН с жалобой о нарушении права на выражение мнения и мирные собрания. 29 ноября 2017 года ее жалоба зарегистрирована и направлена правительству Беларуси для комментариев.

Зинаида Шумилина, Василий Поляков и Владимир Непомнящих против Беларуси (дело 3057/2017)

В международную инстанцию активисты обжаловали запрет властей на проведение в Гомеле 17 января 2015 года серии пикетов с требованием отставки Лукашенко, виноватого в финансово-валютном кризисе в Беларуси. Жалоба зарегистрирована 2 декабря 2017 года и направлена правительству Беларуси для комментария.

Виктор Козлов, Леонид Судаленко и Анатолий Поплавный против Беларуси (дело №3059/207)

В международной инстанции активисты обжалуют запрет властей на проведение в Гомеле 27 сентября 2015 года уличного шествия, во время которого планировалось протестовать против досрочного голосования накануне «президентских выборов» 2015 года. Жалоба зарегистрирована 12 декабря 2017 года и направлена правительству Беларуси для комментария.

Константин Жуковский против Беларуси (дело №3067/2017)

В течение 2016 года гомельского фрилансера Константина Жуковского шесть раз привлекали к крупным административным штрафам (всего в течение года около 2-х тысяч долларов США) за работу без аккредитации для телеканала «Белсат». Пройдя все внутренние средства защиты он обратился с жалобой в КПЧ ООН о нарушении его права на получение и распространение информации. 12 декабря 2017 года жалоба зарегистрирована и направлена правительству Беларуси для комментариев.