«Авангард» нашел замену Андрею Скабелке 2.01.2018, 16:22

Герман Титов

Белорусский тренер оставил пост главного тренера клуба перед Новым годом.

Омский «Авангард» нашел замену белорусскому специалисту Андрею Скабелке, которого отправил в отставку перед Новым годом. Как информирует официальный сайт «Авангарда», главным тренером назначен Герман Титов, который с ноября 2017 года возглавил команду МХЛ «Омские Ястребы».

Герман Титов родился 16 октября 1965 года. В качестве игрока в СССР и России выступал за «Химик» (Воскресенск), 10 лет провел в НХЛ, выступая за «Калгари Флэймз», «Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Анахайм Майти Дакс». В составе сборной России в 1993 году становился чемпионом мира, в 1998 — серебряным призером Олимпийских игр.

С сезона 2013/14 вошел в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга». С 4 ноября 2013 стал главным тренером команды.

1 мая 2015 года назначен на должность главного тренера хоккейного клуба «Спартак», где работал до октября 2016 года.

13 ноября 2017 года возглавил команду МХЛ «Омские Ястребы».

Тренерский штаб «Авангарда» покидает также белорус Владимир Копать, которого клуб благодарит за работу и желает удачи в дальнейшей карьере.

Между тем стало известно, кто заменит Андрея Скабелку и на посту главного тренера сборной дивизиона Чернышева в Матче звезд КХЛ-2018, информирует официальный сайт лиги. В связи с отставкой главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки сборную дивизиона Чернышева возглавит Эркка Вестерлунд из «Салавата Юлаева».

60-летний финский специалист в качестве тренера завоевал серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и бронзу чемпионатов мира. Также Вестерлунд дважды выиграл бронзовые медали молодежного чемпионата мира. С марта 2017 года возглавляет «Салават».

Матч звезд пройдет в Астане 14 января.