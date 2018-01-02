Солигорчанка: ГАИ сбила меня на переходе, а написали, что упала сама 39 2.01.2018, 16:55

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Жительница Солигорска рассказала историю, произошедшую с ней накануне Нового года.

Жительница Солигорска Ольга Шаридода сегодня, 2 января, находится на больничной койке.

Свою историю она опубликовала в социальной сети «Вконтакте»:

«Здравствуйте, подскажите что мне делать или куда писать?

29 декабря 2017 на пешеходном переходе в 7.50 утра меня сбивает сотрудник ГАИ на служебной машине.

В 7.50 убедившись в безопасности, начала переходить дорогу. Успела перейти только одну полосу, как была сбита патрульной машиной ГАИ. От столкновения было разбито лобовое стекло со стороны пассажира. Меня подняли, осмотрели и посадили в машину. «Скорую» сотрудник даже и не предложил вызвать, не говоря уже о том, что он ОБЯЗАН был вызвать «скорую». Сбивший вызвал своих коллег, замеры и все прочее были сделаны очень быстро. Свидетелей ДТП даже и не пытались записать, хотя таковых было много. На фото не видно, но в это время в арке стояли машины, люди ехали на работу. После меня завезли в приемный покой, на некоторое время оставили и удалились. Быстро приехало начальство ГАИ, что-то там постояли и так же быстро исчезли. Убедились, что я «не сильная мира сего».

Дальше сотрудники ГАИ завели в кабинет. Врач начал осмотр, опрос. Сотрудники удалились. И дальше началось мое хождение по кабинетами, снимки и невропатолог.

У невропатолога выяснилось, что изначально в приемном мне написали, что я шла и резко упала, поэтому и было отказано в МРТ. Когда сидела под кабинетом, позвонила в ГАИ и сказала, что так не делается – привезли и бросили. На что мне ответили, что сейчас приедет сотрудник.

Приехал, когда все кабинеты прошла. В приемном не посчитали нужным положить в больницу на обследование. После чего сотрудником была доставлена в ГАИ. После ГАИ пошла на работу, где я упала в обморок. Коллеги вызвали скорую, я была госпитализирована и положена в больницу на обследование. Все это время (до приезда «скорой») со мной находилась коллега, за что ей огромное спасибо, а так наверное вообще на дороге оставили бы лежать.

ДТП произошло по ул. Ленина, 36. В этом районе есть камеры. Видеорегистратор был и в машине ГАИ в момент ДТП, но после он был выключен.

На данный момент успели написать письмо только в Солигорскую прокуратуру. Есть два свидетеля. Подскажите как лучше поступить в сложившейся ситуации?».

Комментарий по поводу произошедшего сайт abw.by получил в ГАИ Минской области. Там сообщили следующее:

- 29 декабря около 7 часов 50 минут водитель служебного автомобиля ГАИ Солигорского РОВД Opel Astra совершил наезд на женщину-пешехода. Местная жительница 1986 года рождения пересекала улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по отношению к автомобилю.

Пострадавшая оперативно была доставлена в больницу. В медицинском учреждении по результатам обследования поставлен диагноз «ушибы, гематома, состояние алкогольного опьянения легкой степени».

За рулем служебного автомобиля находился сотрудник отдела ГАИ Солигорского РОВД 1974 года рождения. ДТП произошло в темное время суток на освещенном участке дороге. Состояние проезжей части – мокрый асфальт. Сотрудник ГАИ находился на службе, прошел освидетельствование на степень физического состояния в медицинском учреждении.

По данному поводу УВД Минского облисполкома проводит проверку, по окончании которой будут даны правовые оценки произошедшему ДТП.

P.S. Ознакомившись с ответом ГАИ, Ольга отметила, что «да, в приемном покое травматолог дал мне дыхнуть в какой-то прибор. Но данные нигде не зафиксированы, я ничего не подписывала... Если пешеход переходит дорогу, соблюдая ПДД, по переходу, какая разница, в каком состоянии он находится?»