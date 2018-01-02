В небо над Гродно запустили елку, снеговика, Деда Мороза 2.01.2018, 17:11

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Запуском новогодних ракет отметили праздник жители Гродно.

Праздничные модели ракет ручной работы представили воспитанники лаборатории ракетно-космического моделирования Гродненского областного центра технического творчества. Уже не первый Новый год кружковцы и их преподаватель Александр Липай отмечают таким образом, сообщает БелТА.

Импровизированном космодромом стал центральный спортивный комплекс "Неман". В небо взлетели ракеты в виде новогодней елочки, снеговика, Деда Мороза. Самой оригинальной, видимо, была ракета, которая обыгрывала смену не только года, но и его знака. В небо она взлетела в виде петуха, на высоте раскрылась и на парашюте к зрителям спустилась фигурка собаки — символа 2018 года.

Присутствующим также предложили сыграть в викторину на космическую тематику, разыграли среди гостей и призы в космическую лотерею.

Гродненские ракетомоделисты отмечают пуском ракет не только Новый год, но и другие праздники - например, День космонавтики. Их тренер Александр Липай и несколько воспитанников лаборатории неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы, победителями этапов Кубка мира.