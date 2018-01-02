Конституционный суд Молдовы приостановил полномочия президента Додона 33 2.01.2018, 17:18

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Игорь Додон

Фото: EPA

Министров страны будет назначать спикер парламента или премьер.

Конституционный суд Молдовы во вторник приостановил полномочия президента страны Игоря Додона.

Как передает «Радио Свобода» со ссылкой на местные СМИ, это решение связано с тем, что на минувшей неделе глава государства повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры семи членов правительства. По закону он может это сделать только один раз.

После этого депутаты правящей партии обратились в суд.

Теперь указы о назначении министров предстоит подписать премьер-министру Павлу Филипу или спикеру парламента Андриану Канду.

В октябре минувшего года Конституционный суд Молдовы уже лишал Додона права назначить министра. Глава государства несколько раз отказывался утвердить кандидатуру Евгения Стурзы на пост руководителя Министерства обороны. После решения суда за него это сделал Андриан Канду.