Министр ЖКХ рассказал, как будет работать «коммунальный институт» при НАН 26 2.01.2018, 17:29

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Проблемами ЖКХ займутся ученые.

Научно-исследовательский центр ЖКХ при Национальной академии наук будет максимально практико-ориентированным, передает tut.by сообщение министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Александра Терехова.

«От института ожидаем работу над экономическим обоснованием самой модели функционирования ЖКХ, начиная от организационно-правовых аспектов и заканчивая экономикой системы, а также стоимости услуг. Это должно быть максимально практико-ориентированное направление в НАН, которое работает над тем, что актуально, что нужно сегодня, здесь и сейчас», — говорит министр ЖКХ.

Ученые будут заниматься разработкой новых технологий, связанных с очисткой воды и теплоснабжением. Большой акцент стоит на разработке информационных технологий для ЖКХ.

«Диспетчерская служба 115 — это базовая модель. На ее платформе можно создавать, к примеру, личный кабинет гражданина, подомовой учет затрат, дистанционную передачу данных приборов учета», — говорит Терехов.

В составе кадров научно-исследовательского центра изначально будут ученые НАН, но не исключается и то, что в дальнейшем к научной работе в новой структуре будут привлечены специалисты из центрального аппарата министерства.

Всего будет создано шесть научно-исследовательских отделов. Четыре первых: экономики, жилищного хозяйства, ресурсов и научно-технического развития, информатизации ЖКХ.