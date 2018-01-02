Лявон Вольский выступит с рождественским концертом в Праге 2.01.2018, 17:38

ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: nn.by

Концерт легендарного белорусского музыканта состоится уже 6 января.

Новый год, Рождество - время неожиданных чудес, подарков, огоньков, сказок, хороших изменений и теплых встреч с друзьями и близкими людьми. Чтобы все это было у вас в новом году, можно начать его с настоящей сказки - рождественского концерта легендарного белорусского музыканта Лявона Вольского в Праге.

Как сообщили сайту Charter97.org организаторы мероприятия, это будет не просто концерт, а хорошая теплая дружеская встреча:

- Мы специально попросили Лявона вспомнить интересные и волшебные истории, которые происходили с ним в рождественское и новогоднее время. Поэтому, друзья, от выступления можно ждать приятных неожиданностей, искренних рассказов и обязательно - любимых песен. Во время концерта Лявон обещает рассказать секрет. Какой? Приходите и узнавайте.

Концерт состоится 6 января в мистическом клубе "Mandragora" (Korunni 16, Praha 2).

Цена - 200 крон, дети — бесплатно.

Столик можно заказать здесь.

Дополнительная информация по тел. +420774513107.