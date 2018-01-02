Украина подняла минимальную зарплату учителя до $400 35 2.01.2018, 17:42

10,648

Зарплаты учителя в Украине, таким образом, намного опередили зарплаты педагогов в Беларуси.

С 1 января 2018 годов в Украине существенно вырастут зарплаты учителей. Это происходит соответствии с нормами нового закона «Об образовании», принятого в сентябре 2017 года, пишет nn.by.

В соответствии с законом минимальная зарплата педагога низкой квалификации равна трехкратному размеру минимальной зарплаты. А минимальные выплаты научно-педагогическому работнику — еще на четверть больше. С учетом того, что с января 2018 года минимальная зарплата в Украине будет составлять 3723 гривны (около 270 рублей) в месяц, зарплаты украинских учителей должны вырасти в три раза. Это более чем 11 тыс. гривен, или 810 белорусских рублей в месяц учителям самой низкой категории при базовой нагрузке.

Зарплаты учителя в Украине, таким образом, намного опередили зарплаты педагогов в Беларуси.