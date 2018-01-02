Белорусы отправились штурмовать самый сложный «Дакар» 4 2.01.2018, 17:45

1,766

Белорусы выступят на трех спортивных грузовиках и будут бороться за пьедестал.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» отправилась на 40-й по счету ралли-рейд «Дакар», который пройдет с 6 по 20 января 2018 года в Южной Америке. Белорусы на гонке выступят на трех спортивных грузовиках и будут бороться за пьедестал, рассказали в ОАО «МАЗ», пишет «Ежедневник».

Белорусские гонщики вылетели из Минска в Амстердам, после чего их ожидает долгий трансатлантический перелет. В Южной Америке у команды будет около недели на акклиматизацию, подготовку к ралли и проверку техники. Спортивные грузовики уже ожидают экипажи в порту. Стартует гонка 6 января в Лиме и тем самым впервые за пять лет вернется в Перу.

Команда планирует занять на «Дакаре» призовые места. «Все три экипажа способны бороться за попадание в ТОП-10. На «Дакаре» мы настроены ввязаться в борьбу за подиум. Для этого у нас всё есть – гонщики и техника готовы к испытаниям», – подчеркнул руководитель команды Сергей Вязович.

На «Дакар» отправилось около 30 сотрудников Минского автозавода, в том числе пилоты, штурманы и механики. Состав гонщиков остался прежним. Лидер команды Сергей Вязович поедет вместе со штурманом Павлом Гараниным и механиком Андреем Жигулиным. Второй грузовик поведут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антон Запорощенко. В третьем экипаже будут Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Андрей Неверович.

Грузовые спорткары, на которых выступят белорусы, практически не изменились за год: специалисты только поработали дополнительно над двигателем и трансмиссией.

Поскольку часть маршрута пройдет на высоте свыше 5 тыс. м над уровнем моря, гонщики еще в Минске готовились в барокамерах к условиям высокогорья.

«Дакар-2018» станет одним из самых сложных ралли-рейдов за последние годы. Протяженность скоростных участков составит рекордные 4 тыс. км. Ралли-рейд пройдет по территории трех стран – Перу, Боливии и Аргентины. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.

Беларусам предстоит соревноваться со всеми известными командами. В частности, КАМАЗ выставит на гонку четыре экипажа. В гонке также примет участие команда Petronas Iveco, хотя сам Жерар де Рой предпочел ей ралли Africa Eco Race, которое также пройдет в январе. Среди соперников также будут MAN, Tatra и Renault.

Владельцем команды «МАЗ-СПОРТавто» выступает Минский автозавод, техническим партнером – телеком-оператор velcom. В марафоне «Дакар» беларусы выступают уже в седьмой раз. Последняя гонка стала самой успешной в истории команды. Тогда экипаж Александра Василевского занял 6-е место, а всем трем экипажам удалось благополучно добраться до финиша.