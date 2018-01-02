Дональд Трамп: Иранцы наконец-то начали действовать против режима 2.01.2018, 17:58

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Дональд Трамп

США наблюдают за ситуацией в Иране.

Сегодня о протестах в Иране высказался американский президент Дональд Трамп, пишет liga.net.

"Иранцы наконец-то начали действовать против жестокого и коррумпированного режима. Все деньги, который президент Обама столь глупо им (властям Ирана, - ред.) отдал, они пустили на терроризм и положили себе в карманы. Там недоедают люди, большая инфляция и не соблюдаются права человека. США наблюдают!", - заявил хозяин Белого дома.

28 декабря 2017 года в иранском городе Мешхед прошла демонстрация против снижения уровня жизни, которая вскоре перебросилась и на другие населенные пункты, включая столицу Тегеран.

В канун Нового года президент Хассан Рухани призвал митингующих к спокойствию, но это не привело к деэскалации - протесты продолжаются.