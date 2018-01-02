2017 год стал самым безопасным в истории гражданской авиации 1 2.01.2018, 18:09

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В сегодняшние дни полеты в 482 раза безопаснее, чем в 1970-е годы.

По данным Федерального объединения воздушного транспорта Германии, риск стать жертвой авиакатастрофы с 1970-х годов снизился в 482 раза, сообщает DW.

Прошедший год стал наиболее безопасным в истории воздушных перевозок. Хотя число пассажиров увеличилось в несколько раз, число погибших в результате авиакатастроф упало до низшей отметки, сообщает 1 января dpa со ссылкой на данные ряда профильных организаций. "Статистическая вероятность погибнуть в результате авиакатастрофы в 1970-е годы равнялась 1:264 000, а в завершившемся году - около 1:127 500 000", - цитирует агентство, в частности, заявление Федерального объединения воздушного транспорта Германии (BdL).

67 погибших за год

Тем самым, по данным объединения, в сегодняшние дни полеты в 482 раза безопаснее, чем в 1970-е годы. Исследователи из организации Aviation Safety Network сообщили, что в 2017 году в мире произошли девять авиакатастроф с человеческими жертвами, в результате которых погибли в общей сложности 67 человек, что является самым низким показателем в истории воздушных перевозок. Из них 32 человека погибли на борту воздушных судов, еще 35 - на земле. При этом в статистике не учитывались крушения военных самолетов, а также малых самолетов вместимостью менее 14 пассажиров.

Кроме того, эти цифры нельзя считать свидетельством того, что авиаперевозки стали абсолютно безопасными, указывает далее базирующаяся в Нидерландах организация. В 2017 году, как и ранее, случались опасные инциденты, и только счастливое стечение обстоятельств позволило избежать катастроф, отмечают эксперты. Помимо этого, в 2017 году становились все очевиднее новые опасности, угрожающие авиации, прежде всего киберпреступность, указывает организация.

При этом объем пассажирских перевозок, по оценке Aviation Safety Network, в 2017 году составил более 3,7 миллиарда пассажиров. В свою очередь специализированное учреждение ООН - Международная организация гражданской авиации (ICAO) исходит из того, что этот показатель превысил 4 миллиарда человек. По мнению экспертов ICAO, к 2025 году число авиапассажиров достигнет девяти миллиардов в год.