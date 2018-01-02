Белорусский защитник стал лучшим в КХЛ в двух номинациях 2.01.2018, 18:26

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Ник Бэйлен

Континентальная хоккейная лига подвела статистические итоги 2017 года.

Белорусский защитник Ник Бэйлен стал лучшим в двух номинациях, сообщает tribuna.com.

У Бэйлена самый большой процент реализации буллитов – 83,3%. Отметим, в расчет брались хоккеисты, исполнившие не менее пяти бросков.

Также Бэйлен занял первое место среди всех защитников по числу победных шайб. Их на счету американца с белорусским паспортом четыре.