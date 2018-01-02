Stratfor: Россия погружается в длительный период стагнации 10 2.01.2018, 19:15

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В 2018 году Москве придется решать множество проблем, одним из самых больших вызовов будет ухудшение экономической ситуации.

Об этом говорится в прогнозе компании Stratfor, опубликованном 22 декабря, передает gordonua.com.

"После официального выхода из рецессии в этом году страна погружается в длительный период стагнации. Банки терпят банкротство в почти рекордном количестве, региональные власти не выплачивают свои долги, все больше и больше государственных компаний нуждаются в том, что их выручили. Эти проблемы будут тянуть финансы Кремля, подрывать его суверенные фонды и заставят правительство одолжить не менее $18 млрд за рубежом. Поиск финансирования может еще больше осложниться, если США введут санкции, которые будут препятствовать западным рынкам кредитовать Россию, хотя укрепляющиеся экономические связи Москвы в Азии и на Ближнем Востоке предоставят ей альтернативные варианты", – отметили аналитики.

В Stratfor подчеркнули, что "в любом случае финансовые трудности слишком велики для Москвы", поэтому Кремлю придется позволить некоторым предприятиям, банкам и, возможно, даже правительству какого-то региона потерпеть неудачу, пока он пытается избежать дестабилизации политической системы в преддверии президентских и региональных выборов следующего года.

Отмечается, что эти выборы станут испытанием как для президента РФ Владимира Путина, так и для его противников.

"Однако, несмотря на шум в западных СМИ, у Путина нет реального конкурента за его пост. Его противники представляют собой целый ряд идеологий и личностей, и власти будут использовать их разногласия, чтобы разделить оппозицию. Тем не менее, правящая партия "Единая Россия" понимает, что нарастающая волна протестных движений, особенно среди молодых россиян, требует новой стратегии", – говорится в прогнозе.

Аналитики компании считают, что в связи с этим Кремль запустит новые месседжи, чтобы получить голоса молодежи и попытаться активизировать электорат.

14 декабря Путин заявил, что Россия вышла из рецессии и перешла к стадии уверенного развития.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты. 28 декабря ЦИК РФ разрешил ему начать избирательную кампанию.