Парламент Израиля осложнил возможное разделение Иерусалима 2.01.2018, 19:56

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Теперь для отделения части территории Иерусалима будет необходимо не 61, а 80 голосов депутатов.

Парламент Израиля во вторник, 2 января, одобрил закон о статусе Иерусалима, осложняющий мирное урегулирование конфликта с палестницами. Теперь для отделения части территории Иерусалима будет необходимо две трети - то есть 80 - голосов депутатов 120-местного Кнессета, передает DW.

Раньше порог был равен абсолютному большинству, равному 61 голосу. Закон поддержали 64 члена Кнессета, 51 депутат проголосовал против него, передает информагентство AFP. Новое правило может быть изменено большинством в 61 голос депутатов Кнессета.

Закон был разработан правой национально-религиозной партией "Еврейский дом" и делает возможным также признание секторов Иерусалима "отдельными территориальными единицами".

Администрация главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса назвала новый закон "равносильным объявлению войны палестинцам".

Суть конфликта вокруг Иерусалима

Основу для создания государства Израиль в 1917 году фактически заложила так называемая декларация Бальфура - письмо главы МИД Великобритании Артура Бальфура лидеру британских сионистов лорду Лайонелу Уолтеру Ротшильду. В этом документе Лондон выразил поддержку "созданию в Палестине национального очага для еврейского народа".

В 1947 году решением двух третей Генеральной Ассамблеи ООН было одобрено создание государства Израиль. Арабские страны не поддержали это решение. Статус Иерусалима - один из краеугольных камней израильско-палестинского конфликта. Израиль называет восточную и западную части города "вечной неделимой столицей", а палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей их будущего государства.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и пообещал перенести туда посольство из Тель-Авива. Вскоре после этого Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть принятое им решение.