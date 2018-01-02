The Economist предрек отставку друзьям Путина 6 2.01.2018, 20:31

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Близкие к российскому лидеру правители двух стран в 2018 году официально уйдут в отставку.

Близкие к российскому лидеру Владимиру Путину президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Кубы Рауль Кастро в 2018 году официально уйдут в отставку.

Такой прогноз сделал журнал The Economist, передает trust.ua.

В своей статье "Лидеры, которым стоит уйти" журнал также упоминает самого богатого человек Гонконга Ли Кашин и короля саудитов Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, уступившего престол своему сыну Мухаммаду.

Больше других заслуживает отдыха, по мнению The Economist, британская королева Елизавета II.

«Она уже 66 лет машет ручкой подданным, поэтому время передать трон своему сыну Чарльзу, чья страстная кампания в защиту гомеопатии для коров напоминает людям: навечно можно давать только должности без какой-либо власти», – саркастически заметили авторы материала.

Они также отдали должное японскому императору Акихито, который уйдет в отставку в 2018 году.

«Почему не может быть больше таких лидеров, как Акихито? Знание того, когда стоит с достоинством откланяться, - это добродетель важная и редкая. Она была у Джорджа Вашингтона. Ее имел Нельсон Мандела, Папа Бенедикт XVI и даже, в возрасте всего 51 года, король Джигме Вангчук из Бутана.

Билл Гейтс оставил работу, которая сделала его самым богатым человеком на земле, и продолжал приносить пользу как филантроп. Однако большинство лидеров считают себя незаменимыми задолго до того, как данные свидетельствуют об обратном», - написал в The Economist.