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В январе в Беларуси будет на 5-7 градусов теплее нормы

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  • 2.01.2018, 20:43
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Белорусов ждут очередные температурные рекорды.

Если верить прогнозу от GFS, в этом январе многим белорусам не понадобятся шубы и пуховики: температура воздуха в этом месяце будет на 5-7 градусов теплее, чем обычно, передает kyky.org.

Синоптики предсказывают, что на этой неделе температура воздуха в Минске вряд ли опустится ниже 0°. На Рождество, 7 января, ожидается +3..+5°. Сплошная облачность. Возможен дождь.


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