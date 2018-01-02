В январе в Беларуси будет на 5-7 градусов теплее нормы 4 2.01.2018, 20:43

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Белорусов ждут очередные температурные рекорды.

Если верить прогнозу от GFS, в этом январе многим белорусам не понадобятся шубы и пуховики: температура воздуха в этом месяце будет на 5-7 градусов теплее, чем обычно, передает kyky.org.

Прогноз от GFS сообщает нам, что январь 2018-го в Беларуси будет шибко теплее (на 5-7°) нормы. pic.twitter.com/CNrGZJxK1N — Блізкі космас (@nadvorie) 1 января 2018 г.

Синоптики предсказывают, что на этой неделе температура воздуха в Минске вряд ли опустится ниже 0°. На Рождество, 7 января, ожидается +3..+5°. Сплошная облачность. Возможен дождь.