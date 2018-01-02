Массовые протесты в Иране: что известно 2 2.01.2018, 20:59

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Протесты в Иране продолжаются уже шестой день.

Антиправительственные демонстрации, крупнейшие в Иране после оспариваемых президентских выборов 2009 года, привели к беспорядкам в стране и по меньшей мере к 20 погибшим, пишет zn.ua. Протесты начались 28 декабря в Мешхеде и продолжаются по сей день во многих городах страны: Тегеране, Керманшахе, Куме, Ширазе, Табризе, Реште, Исфахане, Хамадане, Сари, Кучане, Сабзеваре, Хорамабаде, Ахвазе и др.

Фото: VOA

По данным на утро 2 января, уже погибли два десятка человек, в том числе трое полицейских. Так, только во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан было убито шесть человек. Как заявило государственное телевидение Ирана, мятежники пытались украсть оружие из хранилища правоохранителей. Тем временем в Тегеране за три дня были задержаны 450 человек. Власти Ирана пока не обнародовали общенациональную цифру арестов.

За участие в акциях задержанным грозит наказание вплоть до смертной казни. Некоторые протестующие предстанут перед судом по обвинению в нарушении национальной безопасности и нанесении ущерба общественной собственности. Тем временем революционный суд Ирана уже рассматривает дела, связанные с предполагаемыми попытками свергнуть правительство, сообщают местные информагенства.

После первых протестов 28 декабря, на следующий день власти предостерегли иранцев от участия в дальнейших акциях, в особенности в столице страны. По словам вице-губернатора Тегерана по вопросам безопасности Мохсена Хамедани, полиция будет жестко пресекать подобные протесты, на которые "нет разрешения". По его мнению, эти акции организовывают оппозиционные иранские группы из-за границы.

В связи с протестами в Иране заблокировали Telegram и Instagram. Власти объяснили подобное решение необходимостью "поддержания мира и безопасности граждан". Facebook, которому принадлежит Instagram, никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров связал эту блокировку со своим отказом заблокировать каналы, которые используются протестующими.

Массовые протесты в Иране начались из-за слабой экономики и резкого скачка цен на продовольствие. Одной из главных причин также называют последствия соглашения 2015 года между Ираном и западными странами по поводу ядерной программы – иранцы рассчитывали, что все ограничения снимут, но этого не произошло. Затем появились и антиправительственные лозунги, в том числе касающиеся и президента Хасана Рухани.

В свою очередь иранская власть обвинила США и их союзников в подстрекательстве к беспорядкам и усугублении нынешнего положения в стране. Как известно, иранские лидеры часто обвиняют США, Израиль и Великобританию в стремлении свергнуть клерикально контролируемое правительство. Так, президент Рухани заявил о том, что "США и сионистский режим (Израиля, - ред.)" таким образом отреагировали на достижения Ирана на Ближнем Востоке. По мнению президента, протестующих могут поддерживать и саудиты - в 2016 году Саудовская Аравия окончательно разорвала дипотношения с Ираном после нападения на свое посольство.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также заявил о том, что за протестами стоят "враги страны", которые используют "деньги, оружие, политические заявления и разведку с целью создания проблем для исламской системы".

Тем временем президент США Дональд Трамп во вторник написал в Twitter, что "народ Ирана, наконец, выступает против жестокого и коррумпированного иранского режима". Лидер США поддержал протестующих иранцев.