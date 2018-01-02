Белорусский тренер не примет участия в Матче звезд КХЛ-2018 2.01.2018, 21:09

Андрей Скабелка

Фото: hcsibir.ru

Вместо Андрея Скабелки на звездный уикенд отправится финский наставник «Салавата» Эркка Вестерлунд.

Белорусский тренер Андрей Скабелка из-за отставки с поста наставника "Авангарда" не примет участия в Матче звезд КХЛ-2018, передает by.tribuna.com.

Вместо него на звездный уикенд отправится финский наставник "Салавата" Эркка Вестерлунд, сообщает официальный сайт КХЛ.

60-летний финский специалист имеет в своём активе серебро и бронзу с Олимпиад и чемпионатов мира. Также в его активе две бронзы МЧМ. С марта 2017 года он возглавляет уфимскую дружину.