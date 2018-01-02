Порошенко: В этом году Украина получит летальное оружие из США 2 2.01.2018, 21:26

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Петр Порошенко

Президент Украины анонсировал получение американского оборонительного вооружения в 2018 году.

В 2018 году Украина получит летальное оборонительное вооружение из США. Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства", – написал он.

По словам Порошенко, Вооруженные силы Украины стали одной из самых эффективных армий в Европе.

20 декабря издание The Washington Post сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.

В Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.

22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.

23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности". В заявлении американской администрации отмечается, что Украина "является суверенной страной и имеет право защищаться".