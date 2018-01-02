Новый год в небе: как авиакомпании поздравляют пассажиров 1 2.01.2018, 21:41

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Иногда самолеты рисуют елки и пишут поздравления в небе во время полета.

Тревел-блогеру Сергею Анашкевичу как-то пришлось встретить Новый год в самолете во время полета. Это было довольно необычно: стюардессы надели красные колпаки, всем пассажирам подали шампанское в стеклянных бокалах из бизнес-класса и мандарины, пишет 06452.com.

Вспомнив тот перелет, Сергей решил узнать, как еще авиакомпании поздравляют своих пассажиров с Рождеством и Новым годом.

WestJet

Канадская компания WestJet ещё в 2013 покорила сердца многих своим рождественским видеороликом. Компания одна из немногих, которая дарит настоящие реальные подарки. В аэропорту вылета Санта-Клаус интересуется желаниями клиентов авиаперевозчика, а всего через пару часов по прилету подарки ждут пассажиров на багажной ленте! Разве не круто?

В этом году WestJet решила сделать подарок пострадавшим от пожара жителям канадского городка Форт МакМеррей, собрах их всех вместе.

Finnair

В 2014 году Finnair показала миллионам людей во всем мире секретное видео, где продемонстрировала хаб подарков Санта-Клауса и как происходит их распределение по адресатам.

Air Canada

Air Canada в канун Рождества решила побаловать живущих за границей канадцев, подарив им возможность провести Рождество на родине!

Air New Zealand

В 2014 году в преддверии Рождества бортпроводники 11 рейсов Air New Zealand превратились в Санта-Клаусов и эльфов, дарящих отличное настроение пассажирам.

Lufthansa

В этом году Lufthansa решила порадовать пассажиров гастрономически: авиакомпания приготовила всем своим пассажирам небольшие шоколадные подарки, а пассажиры дальнемагистральных рейсов первого класса могут выбрать блюда из специального волшебного меню и провести ужин в полете при свечах.

Также авиакомпания украсила салоны всех своих самолетов рождественскими гирляндами. Особое внимание уделили детям – им в самолете подарили плюшевых медвежат.

Не все рады

Кстати, бывают и курьезные случаи, связанные с рождественскими поздравлениями на борту. Так, 23 декабря этого года, на борту рейса 1140 авиакомпании American Airlines из Нью-Йорка в Даллас пассажир вышел из себя и набросился на бортпроводников после того, как те приветствовали пассажиров на посадке, желая каждому «Счастливого Рождества!»

«Вы не должны так говорить, ведь не все празднуют Рождество!» – заявил пассажир стюардессе, которая встречала пассажиров. «Но что же мне говорить?» – поинтересовалась девушка. «Да что угодно, кроме «Счастливого Рождества»!» – ответил он и, отодвинув стюардессу, проследовал в салон.

Ее коллега, встречавшая пассажиров в середине салона, также любезно приветствовала его словами: «Счастливого Рождества!»

Это окончательно вывело пассажира из себя. Он снова взревел: «Не смейте так говорить!» По словам свидетелей, он никак не хотел успокаиваться и разразился длинной и громкой тирадой по поводу некорректного поведения экипажа. В итоге товарища сняли с рейса и отправили в полицейский участок…

Елки и поздравления в небе над Европой

Иногда самолеты рисуют елки и пишут поздравления в небе во время полета. Делается это с помощью трека (аналогично треку навигатора), который можно видеть с помощью сервиса Flightradar24.

В середине декабря 2017 г. пассажирский авиалайнер Airbus A380 с регистрационным номером F-WWAE совершил необычный тестовый полет, нарисовав в небе рождественскую елку. Вот как выглядел тот полет глазами радаров и диспетчеров:

Дерево получилось просто огромным: его вершина была над Гамбургом (именно оттуда вылетел самолет), а нижняя часть ствола — над Штутгартом: расстояние между двумя городами составляет примерно 630 километров.

В прошлом году пилот легкого двухместного самолета Amateur Vans RV-9 с регистрационным номером G-RVDG нарисовал небольшую елку над английским графством Нортгемптоншир.

На следующий день в небе над Германией можно было наблюдать за появлением надписи «Merry X-mas». Ее нарисовал пилот самолета Remos G-3 Mirage с регистрационным номером D-EPDC.

Через неделю владелец другого легкого самолета Vans RV-12 с регистрационным номером PH-BZT нарисовал дерево в небе над Нидерландами.