Кассовые сборы восьмых «Звездных войн» перевалили за $1 миллиард 2.01.2018, 22:10

«Звездные войны: Последние джедаи» стали самым кассовым фильмом 2017 года в США.

Кассовые сборы фильма «Звездные войны: Последние джедаи» за рождественские и новогодние выходные преодолели отметку в миллиард долларов.

Об этом сообщает oKino.ua со ссылкой на Empire.

Уже в канун Нового года касса фильма Райана Джонсона составила 1,04 миллиарда долларов. Из них половину составили сборы в американских кинотеатрах. И это всего за три недели проката.

Таким образом, «Последние джедаи» стали самым кассовым фильмом 2017 года в США. Что касается международного проката, то у картины пока что лишь третье место после «Форсажа 8» (1,236 миллиарда долларов) и «Красавицы и чудовища» (1,264 миллиарда долларов).