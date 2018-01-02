США призвали Иран разблокировать доступ к мессенджерам и соцсетям 2.01.2018, 22:24

В Белом доме настояли на необходимости разблокирования всех мессенджеров и социальных ресурсов.

Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Ирана вернуть доступ к Telegram и Instagram, заблокированным на фоне антиправительственных акций протеста. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Associated Press.

В Белом доме настаивают на необходимости разблокирования всех мессенджеров и социальных ресурсов, а также критикуют действия Тегерана, который решил препятствовать таким образом массовым акциям протеста.

Напомним, 31 декабря 2017 года в Иране были заблокированы мессенджер Telegram и социальная сеть Instagram. Кроме того, появлялась сообщения о полной блокировке интернета в нескольких городах.

По состоянию на шестой день антиправительственных волнений в Иране известно о 21 погибшем. 2 января протестующие вновь активизировались с наступлением темноты, а в некоторых городах началась анонсированная сутками ранее забастовка, которая, по данным СМИ, не имеет общенационального характера.