При покупке авто в Беларуси разрешили переносить штамп о техосмотре 7 2.01.2018, 23:25

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С 1 января в Беларуси при покупке машины можно не проходить заново техосмотр.

Вступает в силу постановление Совмина №933 от 6 декабря 2017 года, которым изменен порядок проведения техосмотра, передает БелТА.

Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра.

Так, отметка переносится при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск ТС к участию в дорожном движении.

Основное условие для переноса данной отметки — подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Отметка переносится также при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, а также при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра.