Трамп встретится с премьером Британии в Давосе 20.01.2018, 8:19

В Белом доме подтвердили встречу американского лидера с Терезой Мэй.

Спикер Белого дома Сара Сандерс сообщила в Twitter, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Президент Трамп с нетерпением ждет двусторонней встречи с премьер-министром Великобритании (Терезой) Мэй в Давосе на следующей неделе для дальнейшего укрепления особых отношений между США и Великобританией", − написала она.

Напомним, президент США прибудет на международный экономический форум с делегацией в составе семи американских министров.