Белоруска выиграла серебро на этапе Кубка мира по фристайлу 1 20.01.2018, 8:23

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Анна Гуськова

Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебро на 5-м этапе Кубка мира по лыжной акробатике в американском Лейк-Плэсиде.

В решающем раунде Анна Гуськова получила оценку 95,55 балла. Золото выиграла австралийка Лидия Лассила (99,75), бронза у еще одной австралийки Лауры Пил (90,59).

Еще две белоруски завершили выступление в квалификации. Александра Романовская (79,45) заняла 13-е место, Алла Цупер (71,06) — 18-е среди 33 участниц.

В общем зачете Кубка в лыжной акробатике перед заключительным этапом лидирует белоруска Анна Гуськова (311 очков), в тройке лучших китаянка Сю Ментао (305) и россиянка Кристина Спиридонова (211).

Белоруска Александра Романовская (175 очков) на 4-й позиции, Алла Цупер (138) — на 10-й.

В мужских состязаниях белорусы на сей раз остались без наград. Лучшим стал Максим Густик, с оценкой 95,13 балла занявший 8-е место.

Еще четыре белоруса не преодолели квалификационный барьер: Антон Кушнир — оценка в квалификации 100,44 балла, Дмитрий Мазуркевич — 96,23, Денис Осипов — 81,42, Станислав Гладченко — 78,76.

Призерами 5-го этапа в Лейк-Плэсиде стали китаец Цзя Цоньян — 126,99 балла, украинец Александр Абраменко — 123,45 и канадец Оливье Рошон — 120,24.