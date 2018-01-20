Шатдаун в США: федеральное правительство прекратило работу 3 20.01.2018, 9:10

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Сенат не смог принять закон о финансировании правительства до установленного срока - полуночи 19 января - и оно остановило работу.

Федеральное правительство США прекратило работу из-за того, что Сенат США не смог принять закон о бюджете до полуночи пятницы, 19 января. Об этом сообщает Голос Америки.

20 января закончился срок действия закона о финансировании правительства. Такую ситуацию называют шатдауном.

Против закона, ранее одобренного Палатой представителей, проголосовали большинство сенаторов-демократов и несколько республиканцев.

В полночь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс написала в Twitter, что "сенатские демократы поставили политику превыше национальной безопасности, семей военных, уязвимых детей и способности страны служить всем американцам".

Демократы обвиняют в шатдауне республиканцев.

Это первое в истории США закрытие правительства, произошедшее в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса.