Названы самые клонируемые смартфоны 2017 года 1 20.01.2018, 9:14

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Безоговорочный лидер — гаджеты бренда Samsung.

Авторы одного из самых популярных мобильных бенчмарков — AnTuTu — сделали рейтинг смартфонов, которые в прошлом году клонировали чаще всего (речь идет о практически полном копировании дизайна и интерфейса). Безоговорочный лидер — гаджеты бренда Samsung.

В AnTuTu считают, что 2,64% из почти 17,5 миллионов отгруженных производителями смартфонов в прошлом году были клонами других гаджетов.

Разумеется, никто не будет клонировать устройства малоизвестных брендов, поэтому в лидерах — самые популярные в мире смартфоны, пишет 42.tut.by.

На первой строчке оказалась Samsung — дизайн ее смартфонов использовали в 36,23% случаев. С большим отрывом здесь лидирует флагман 2016 года Galaxy S7 edge (глобальная и китайская версии), затем следует Galaxy S7, раскладушки Galaxy W2016 и Galaxy W2017 (продаются только в Китае) и топовый смартфон 207 года — Galaxy S8+.

На второй строчке рейтинга расположилась Apple с 7,72% от всех клонированных устройств. Чаще всего клонировали ее флагман 2016 года iPhone 7 Plus (разумеется, скопированные версии работают на Android).

Пятерку замыкают Xiaomi (4,75%), OPPO (4,46%) и Huawei (3,4%).