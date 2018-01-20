Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте 9 20.01.2018, 9:17

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ФОто: rbc.ua

В Украине произошло знаменательное событие, котором белорусы пока могут только мечтать.

В четверг, 18 января, местный парламент проголосовал за новый закон о приватизации государственных предприятий. Это означает, что в соседней стране уже в ближайшие месяцы начнется новая волна большой приватизации, пишет «Солидарность».

Почему это важно?

За ближайшие несколько лет в Украине планируется продать по упрощенной схеме более трех тысяч государственных предприятий. То есть, пресловутое «фамильное серебро» – старые советские предприятия, которые годами приносили убытки в стране и служили кормушкой для коррумпированных чиновников – наконец будет продано.

Если задумка украинского правительства будет реализована, то уже скоро в страну придут сотни инвесторов, которые создадут тысячи новых рабочих мест и будут способствовать ускоренному развитию страны.

На этом фоне удручающей выглядит ситуация в Беларуси, где приватизация крупных государственных предприятий даже не рассматривается. На протяжении десятилетий убыточные госпредприятия «съедают» значительную часть национального благосостояния.

По данным международных экспертов, ежегодно наша страна тратит на поддержание государственных предприятий 2,2% ВВП, что эквивалентно сумме в один миллиард долларов. Более того, из-за нежелания реформировать госсектор Беларусь так и не получила кредит от МВФ – и вместо этого была вынуждена одалживать деньги на более высоких процентах через выпуск еврооблигаций.

Что-то подсказывает, что из-за упрямства властей этот тяжелый камень еще долго будет висеть на шее белорусской экономики. И всех белорусских налогоплательщиков, которые, сами того не зная, финансируют убыточные госпредприятия – через завышенные налоги и заоблачные цены в магазинах.