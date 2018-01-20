Саснович уступила Гарсии и завершила выступление на Australian Open 20.01.2018, 9:55

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Александра Саснович

Фото: minsknews.by

Тем не менее пока это лучшие достижение белорусской теннисистки на турнирах «Большого шлема».

В третьем раунде Открытого чемпионата Австралии первая ракетка Беларуси Александра Саснович (52 рейтинг в WTA) уступила француженке Каролин Гарсия (8 WTA) в трех напряженных сетах - 3:6, 7:5, 2:6.

Напомним, ранее Саснович обыграла Мирьяну Лючич-Барони (6:3, 6:1) и Кристина Макхейл (6:3, 6:2). Третий круг турнира «Большого шлема» - лучшеее достижение Саснович на данный момент (до этого было 4 выступления).