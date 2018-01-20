В Дисне пенсионер напал на врача 13 20.01.2018, 9:59

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Происшествие случилось еще 26 декабря в больнице сестринского ухода в городе Дисна Миорского района.

В медучреждение пришел 65-летний пенсионер и потребовал, чтобы ему оказали помощь.

По словам мужчины, ему было очень плохо. Врач, которая сидела в кабинете одна, сказала пенсионеру, что ему, по-видимому, плохо от излишнего количества алкоголя. Пациент набросился на женщину: стал душить ее, сжимая руками горло, и угрожать убийством, сообщает УВД Витебского областного исполнительного комитета.

Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, причинения тяжких телесных повреждений.