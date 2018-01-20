Где деньги? 35 20.01.2018, 10:08

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Источник: cartoonbank.ru

Бедность в Беларуси увеличивается в масштабах.

Абсолютная бедность в Беларуси за последние два года увеличилась в два раза и затронула 29 % населения. Абсолютно бедными являются 40 % сельчан и 25 % горожан.

Такие результаты были получены в ходе исследования «Детерминанты бедности в период экономического роста и его отсутствия. Оценка динамики бедности в Беларуси в 2009—2016 годах», проведенного BEROC.

Как пишет в газете «Белорусы и рынок» научный сотрудник Белорусского экономического исследовательскообразовательного центра (BEROC) Олег Мазоль, от данных Белстата эти результаты отличаются потому, что в рамках исследования была проведена дополнительная оценка численности живущего за чертой бедности населения Беларуси.

В отличие от официального подхода, основанного на сопоставлении доходов (среднедушевых располагаемых ресурсов) и бюджета прожиточного минимума, в исследовании BEROC уровень бедности оценивался исходя из показателей потребительских расходов домашних хозяйств на удовлетворение основных потребностей. Таким образом были рассчитаны продовольственная и абсолютная черта бедности. При этом использовались официальные данные выборочных обследований домашних хозяйств по уровню жизни, проведенных Белстатом в 2009—2016 годах.

Напомним, согласно данным Белстата, в нашей стране за чертой абсолютной бедности живут 5,7 % населения. Это не самый высокий показатель в регионе. Например, в 2016 году в Литве доля живущего за чертой бедности населения, по официальным данным, составила 22 %, а по информации агентства Евростат — 29 %. Согласно официальным данным, уровень абсолютной бедности в России равняется 13,5 %. Интересно, что, по сведениям Всемирного банка, ВВП на душу населения в Литве составляет 14 879 долларов, в России — 8748, а в Беларуси — только 4989 долларов.

Исследование было проведено для более точного определения уровня бедности, а также для выявления групп риска. Судя по его результатам, на уровень благосостояния белорусов влияют такие факторы, как количество членов домохозяйства и их трудовой статус, число малолетних детей, статус матери-одиночки. Именно этим факторам необходимо уделять дополнительное внимание в социальной политике государства. В частности, имеет смысл увеличить адресную социальную поддержку выявленных групп риска.

Кроме того, в корректировке нуждается региональная политика государства. Необходимо принять дополнительные меры социальной защиты населения в сельской местности, а также в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. Там, согласно результатам исследования, риск бедности домашних хозяйств более высок.

В качестве первоочередной меры можно увеличить размер пособия по безработице. На селе рекомендуется активнее развивать предпринимательство, в первую очередь создавать условия для формирования семейного бизнеса, чтобы сельчане не ориентировались только на наемный труд в СПК и на оставшихся госпредприятиях и имели возможности обеспечить себя.

Однако этих мер будет недостаточно. Полномасштабные реформы необходимо проводить во многих отраслях белорусской экономики. Правда, даже в случае успешной реализации этих реформ эффект можно будет почувствовать не ранее чем в среднесрочной перспективе.