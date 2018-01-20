Почему отношения США и РФ при Трампе будут ухудшаться 2 20.01.2018, 10:12

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Дональд Трамп

В пользу этого свидетельствуют некоторые очень четкие признаки.

Ульрих Кюн (Ulrich Kühn) - аналитик венского Центра по разоружению и нераспространению ядерного оружия, занимающийся вопросами внешней политики и политики в сфере безопасности США, России и Германии. В интервью DW Кюн дал оценку курсу в отношении РФ Дональда Трампа, отмечающего год пребывания в Белом доме, а также объяснил, чего стоит ждать в будущем от российско-американских отношений.

- Есть ли у Трампа какая-то стратегия в отношении России? Или ужесточение его курса в отношении Москвы - это реакция на давления со стороны Конгресса?

- В первую очередь, я полагаю, что у Дональда Трампа вообще нет никакой стратегии в отношении России. В чем я ему верю, так это в том, что он придерживается мнения, что для США имело бы смысл как-то договориться с Россией и не иметь с ней явных проблем. Думаю, в этом он ориентируется на американских консерваторов, на Рональда Рейгана и его политику разрядки конца 80-х годов.

Одновременно с этим он вовсе не знает, как вести себя с Россией, поскольку не интересуется настоящей политикой. Это сложный вопрос, российско-американские отношения уже долгое время отягощены проблемами - это и расширение НАТО на Восток, и договоры о контроле над вооружениями, например договор РСМД, который, как говорят в Вашингтоне, Москва нарушает.

Это все те темы, в которых Трамп не ориентируется, поскольку совершенно не интересуется ими. Пока не обсуждаются эти вопросы, нет никакого шанса на появление стратегии Трампа в отношении России.

- Как будут развиваться в ближайшем будущем российско-американские отношения?

- Я думаю, что они в последующие три года президентства Трампа будут и далее ухудшаться. В пользу этого свидетельствуют некоторые очень четкие признаки. Прежде всего, надо сказать, что в Вашингтоне царит консенсус относительно того, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. И таким образом был нарушен суверенитет самого сильного государства в мире. Консенсус по этому вопросу таков, что демократы и республиканцы в Конгрессе не могут прийти к единому мнению ни по одной теме, кроме единственной: Россия - главный враг США.

И тут Дональд Трамп с его отношением к Владимиру Путину ничего не может и не сможет изменить. Потому что Трамп - очень слабый президент. Он не имеет никакой повестки дня и никакого интереса к политическим процессам. А за его спиной в США между тем проводится абсолютно конкретная жесткая реальная политика.

Например, поставки оружия Украине, что еще при Обаме было невозможно, а сейчас это делается. Россия также открыто критикуется им за нарушения санкций в отношении Северной Кореи. И поэтому я хотел бы заранее сказать, что в течение последующих трех лет отношения Москвы и Вашингтона будут и далее страдать и существенно ухудшаться.